Rosyjska aktywność odradza się wiosną. Także w tym roku – rosyjskie wojska właśnie zintensyfikowały działania bojowe. Robią tak, by zadać Ukraińcom jak najwięcej strat, a ponieść ich jak najmniej.

Rosyjskie drony zaczęły zrzucać na małych spadochronach nowy typ min piechotnych. Mają one specjalne czujniki, które reagują na kroki przechodzącej blisko osoby. Po wykryciu ruchu mina jest odpalana małym ładunkiem na wysokość nieco ponad metr, po czym wybucha, siejąc wokół odłamkami. Dziś budowa takich czujników z użyciem najnowszych technologii jest banalnie prosta. I tania. To bardzo groźna broń.

W Komsomolsku nad Amurem pali się rafineria ropy naftowej. To ponad 7 tys. km od Ukrainy, żadne ukraińskie drony tam nie dolecą. Chyba że była to ukraińska grupa dywersantów. Ukraińcy mogą swobodnie udawać Rosjan, wielu mówi perfekcyjnie po rosyjsku, znają ich zwyczaje, zachowania. W drugą stronę jest trudniej. Jeśli ta hipoteza okazałaby się prawdziwa, Rosjanie mieliby problem. W tym mieście jest bowiem coś o wiele ciekawszego: jedyny zakład produkujący najnowsze rosyjskie myśliwce Su-57. Uszkodzenie ich linii produkcyjnej byłoby ciosem prestiżowym.

Wygląda na to, że Rosjanie mają nowy pomysł na kolejne żądanie nie do spełnienia: teraz mówią, że Ukraina musi Rosji oddać część obwodu sumskiego, by stamtąd nie ostrzeliwać terenu Rosji. Tyle że to na razie oni ze swojego terenu ostrzeliwują ukraińskie miasta.

Rosyjskie wojska się ożywiły i nacierają, gdzie się da. Ale nie wszędzie osiągają postępy. Niestety, ponownie przemieściły się na północ od Kupiańska, pewnie niedługo zacznie się bitwa o samo miasto. W rejonie Łymania ich natarcie przyniosło niewielką zdobycz terenu. Z kolei w dramatycznych walkach o Torećk to ukraińskie wojska odepchnęły Rosjan nieco na wschód i na północ od miasta. I pod Pokrowskiem, w rejonie Kotlyne, Ukraińcy również się nieznacznie przemieścili. Pod Kurachowem i Nowosiłką Rosjanie atakowali bez skutku, za to uaktywnili się na południe od Zaporoża, zdobywając tam kolejne skrawki terenu.