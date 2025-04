Poczobut spędza urodziny w łagrze. Rząd jest bezradny. Nawet cienkiej blotki nie mamy w rękawie

My żyjemy w poczuciu bezpieczeństwa, przekonani, że za pisanie prawdy nic nam nie grozi. No, może hejt. Andrzej Poczobut miał inaczej. Kolonię karną będzie mógł opuścić w 2028 r.

Andrzej Poczobut obchodzi dzisiaj 52. urodziny. To już kolejne, które przyszło mu spędzić w strasznym odosobnieniu: w kolonii karnej w Nowopołocku, gdzie został wysłany po wyroku Sądu Obwodowego w Grodnie. W procesie politycznym wszystko było farsą. A zwłaszcza zarzuty, wymyślone wyłącznie po to, żeby go skazać. Dziennikarza oskarżono o podżeganie do niepokojów społecznych na tle rasowym, gloryfikowanie faszyzmu, wzywanie do sankcji na Białoruś i związki z terroryzmem. Większe bzdury trudno skomponować. Wszystko dlatego, że Poczobut pisał prawdę o autorytaryzmie, sfałszowanych wyborach, demonstracjach przeciw Łukaszence, więźniach politycznych. Że bronił i działał na rzecz polskiej mniejszości.

Urodził się na Grodzieńszczyźnie 16 kwietnia 1973 r. Jest członkiem zarządu Związku Polaków na Białorusi, współpracownikiem „Gazety Wyborczej” i TVP, był Dziennikarzem Roku 2011 i 2021. Dziś sam jest więźniem politycznym.

Poczobut nie wypina piersi, nie spuszcza oczu

Umiał rozmawiać z ludźmi, miał odwagę stawiać pytania. Pracował w Pahonii, gazetach „Dień”, „Miestnoje Wremia”, „Narodnaja Wola”, wreszcie został redaktorem naczelnym „Magazynu Polskiego na Uchodźstwie”, czasopisma ZPB. Zawsze były to pisma opozycyjne wobec władzy. Ale wolne słowo nie miało szans.