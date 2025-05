Nawrocki w Białym Domu. Uścisnął rękę Rubio, Trumpa nie spotkał

W Waszyngtonie zagościł pisowski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. W czwartek rano uczestniczył w ceremonii w Ogrodzie Różanym Białego Domu z okazji Narodowego Dnia Modlitwy z udziałem kilkuset osób i Donalda Trumpa. Kandydat nie spotkał się z prezydentem USA.

National Prayer Day to dzień modlitw za kraj, obchodzony w USA od 1952 r. w każdy pierwszy czwartek maja.

Po ceremonii doszło do krótkiego spotkania między Nawrockim a sekretarzem stanu Markiem Rubio. Obaj politycy uścisnęli sobie dłonie i – jak podał korespondent PAP w stolicy USA – zamienili kilka słów. Polski gość spotkał się także z republikańskim przewodniczącym Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem i kongresmanem GOP Jimem Jordanem, szefem komisji wymiaru sprawiedliwości w Izbie.

Rubio jako sekretarz stanu jest czwartą osobą w hierarchii władzy w USA i, formalnie rzecz biorąc, należy do ścisłego kierownictwa administracji Trumpa. Faktycznie jednak uchodzi za postać nieposiadającą większego wpływu na prezydenta, do którego ucha dostęp mają głównie jego współpracownicy i doradcy w Białym Domu wywodzący się z ruchu MAGA. Nie jest uważany nawet za głównego architekta amerykańskiej polityki zagranicznej.

Z drugiej strony – ogłoszone tego samego dnia odwołanie Michaela Waltza ze stanowiska doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego i informacja, że tymczasowo przejmie tę funkcję Rubio, może, przynajmniej na pewien czas, wzmocnić pozycję szefa dyplomacji, czwartkowego rozmówcy Nawrockiego.

Czytaj także: Andrzej Duda superstar? Ten dziwny afekt dziennikarzy trwa od 2015 roku

Trump wolałby Nawrockiego

Prezydencki kandydat PiS przyjechał do USA, aby podkreślić, jak bardzo on i jego partia cenią sobie więzi Polski z supermocarstwem – rzekomo bardziej niż kandydat KO Rafał Trzaskowski. Partię Jarosława Kaczyńskiego łączą z trumpistami więzi ideologiczne. Trump z pewnością wolałby, żeby wybory w Polsce wygrał Nawrocki, a nie Trzaskowski. Tego ostatniego PiS od dawna opluskwia jako polityka związanego z Brukselą, „zamiast” z Waszyngtonem, i jako przedstawiciela rządzącej w Polsce koalicji, na którą politycy pisowskiej prawicy donoszą do Białego Domu, przedstawiając ją jako rzekomego wroga Trumpa.

Czytaj także: W sztabie PiS nerwowo. Krucho z pomysłami, drewniany kandydat potrzebuje konfetti

Ich marzeniem jest najprawdopodobniej głośne poparcie Nawrockiego przez amerykańskiego prezydenta. Trump – inaczej niż jego poprzednicy w Białym Domu – nie stroni od wyrażania swych preferencji co do wyniku wyborów w innych krajach. Jednak na razie w sprawie polskich wyborów się nie wypowiedział.