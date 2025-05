Poznajmy się! Jak wypadło pierwsze spotkanie Leona XIV z mediami

Kościół, jak każda korporacja w polityce czy biznesie, jest znany z nieufności do mediów, na które nie ma żadnego wpływu. Leon XIV przemówił zupełnie innym tonem.

W szczelnie wypełnionej ludźmi mediów watykańskiej Auli im. Pawła VI nowego papieża powitały oklaski. Pojawił się w białej sutannie w asyście kilku duchownych ok. godz. 11. Dziennikarze powstali. Leon pozdrowił ich na stojąco i usiadł w białym fotelu. Odczytał z kartki krótkie przemówienie po włosku.

Leon XIV mówił innym tonem

Kościół, jak każda korporacja w polityce czy biznesie, jest znany z nieufności do mediów, na które nie ma żadnego wpływu. Leon XIV przemówił zupełnie innym tonem. W duchu swych apeli o pokój. Podziękował dziennikarzom za służbę prawdzie, także na frontach wojen. Wyraził solidarność z tymi, którzy za swój trud ustalenia prawdy zostali uwięzieni. Wezwał do ich uwolnienia. Nie atakował liberalnych przecież idei wolności słowa i prasy, lecz nazwał je cennym darem. Zaznaczył, że ceni sobie próby wychodzenia przez media poza schematy i stereotypy dotyczące wiary i Kościoła. Powiedział, że wierzy w taką komunikację w mediach, tradycyjnych i cyfrowych, która pomaga ludziom „wyjść z wieży Babel”, czyli rozbroić agresję i nienawiść, a „dozbroić” przekaz na rzecz pokoju.

Gdy skończył, sala powstała ponownie. Papież Leon XIV udzielił zebranym błogosławieństwa, po czym zszedł z podwyższenia ku ludziom. Zaczęto mu przedstawiać pracowników tzw. dykasterii do spraw komunikacji, centralnego organu koordynującego media watykańskie. Przywitał się z tymi, którzy kształtują oficjalną narrację watykańską.

Pytań do papieża Prevosta scenariusz zdarzenia nie przewidywał. Miał mówić do mediów i o mediach. I mówił przyjaźnie. Ale okazji, by posłuchać, co one mają do powiedzenia, tym razem mu nie dano. Leon XIV zbliżył się jednak do pierwszych rzędów, które zajęli wysłannicy mediów z całego świata relacjonujący wydarzenia związane z papiestwem, Watykanem i Kościołem. Działają na podstawie akredytacji udzielonych im przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, podlegające wspomnianej dykasterii.

Imperium medialne Watykanu

Kieruje nim obecnie Matteo Bruni, urodzony w Wielkiej Brytanii w 1976 r. włoski lingwista, żonaty, ojciec córki. Mieszkał w USA i Australii, nim wraz z rodzicami wrócił do Rzymu. Odpowiada m.in. za opiekę nad tzw. poolem dziennikarzy zabieranych na pokład włoskiego samolotu, którym papieże podróżują w ramach pielgrzymek apostolskich. Co ciekawe, Bruni jest pierwszym szefem Biura Prasowego, który nie pracował jako dziennikarz.

Za to w watykańskim „ministerstwie informacji” (dykasterii do spraw komunikacji) jednym z dyrektorów jest Andrea Tornielli (ur. 1964), włoski dziennikarz i pisarz o długim stażu pracy w opiniotwórczej prasie i dużym dorobku autorskim. W wieku dorosłym przeszedł na katolicyzm. Dykasteria działa od 2015 r. na mocy decyzji papieża Franciszka. Nadzoruje swoiste imperium komunikacyjne Watykanu. W jego skład wchodzą m.in. watykańskie radio, telewizja, serwis internetowy Vatican News (też w wersji polskiej), wspomniane Biuro Prasowe, wydawnictwo, drukarnia, dziennik „L’Osservatore Romano”.

Radio watykańskie nadaje od 1931 r., telewizja od 1983, website od 1995. Telewizję założono z inicjatywy Jana Pawła II. Nie obeszło się bez wpadek. Pierwszy szef dykasterii podał się do dymisji po trzech latach urzędowania, gdy okazało się, że ocenzurował list emerytowanego papieża Benedykta XVI.