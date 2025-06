Pęka milion Rosjan zabitych na froncie. Kto wie, gdzie znów ukąszą ukraińskie pająki

Codziennie tysiąc i więcej rosyjskich żołnierzy traci życie, odnosi rany lub zostaje uznanych za zaginionych.

Józef Stalin miał kiedyś powiedzieć, że jedna śmierć to tragedia, ale milion zabitych to statystyka. Władimir Putin ma dla Stalina osobisty podziw i nie kryje tęsknoty do jego stylu rządów. Choć nie dorównał mu wciąż pod względem liczby ofiar swojego reżimu, to bardzo konsekwentnie zmierza od tragedii do statystyki.

W czerwcu najprawdopodobniej padnie wśród żołnierzy Federacji Rosyjskiej milionowa ofiara rozpętanej przez niego wojny przeciw Ukrainie. Wskazują na to liczby – czasem kwestionowane, bo podawane przez kijowski sztab generalny – i trendy, wyraźne też dla sceptyków.

Codziennie tysiąc i więcej rosyjskich żołnierzy traci życie, odnosi rany lub zostaje uznanych za zaginionych. Brytyjski „The Economist”, który przeanalizował dane z różnych źródeł, pisze: „Szacunkowa liczba nadwyżkowych zgonów wśród rosyjskich mężczyzn, oparta na dokumentach spadkowych, wyniosła 165 tys. do końca 2024 r., przy czym 90 tys. zostało dodanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Biorąc pod uwagę intensywność rosyjskich działań przez większą część ostatniego roku, nie byłoby trudno osiągnąć liczbę ok. 250 tys. zabitych do tej pory”. Tygodnik ocenia, że stosunek zabitych do ciężko rannych i zaginionych jest jak jeden do czterech. Szacowanie strat po ukraińskiej stronie utrudnia wojenna cenzura. W 2024 r. prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o 45 tys. zabitych. Waszyngtoński CSIS w ubiegłym tygodniu wyliczał 60–100 tys. poległych, co może dawać ogółem 400 tys. ofiar.

W minioną niedzielę globalne straty przeciwnika według ukraińskiego sztabu miały jeszcze sześć cyfr, ale do miliona brakowało mniej niż 4 tys. Jeśli trend rosyjskich strat się utrzyma, w połowie bieżącego tygodnia pęknie milion. Sprzyja temu nasilenie rosyjskich natarć w obwodach charkowskim i sumskim, określane jako letnia ofensywa.