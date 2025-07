Rekonstrukcja rządu w Ukrainie. Ministrowie się pakują, Zełenski ucieka do przodu

Czy nowy skład przełoży się na poprawę nastrojów społecznych i lepsze oceny władz państwowych? Rekonstrukcja odbywa się w czasie dość szczególnym.

Ukraińcy, nie czekając na rekonstrukcję rządu w Polsce, zmieniają rząd w swoim kraju. W poniedziałek 14 lipca prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że zamierza powierzyć funkcję premiera Julii Swyrydenko, dotychczasowej wicepremierce i ministrze gospodarki. Zastąpi Denysa Szmyhala, który kieruje rządem od pięciu lat. Najprawdopodobniej pozostanie w składzie Rady Ministrów na stanowisku ministra obrony. Co oznacza, że z tym stanowiskiem pożegna się Rustem Umierow, typowany na ambasadora w Stanach Zjednoczonych.

Premier do resortu obrony

Zmiany nie zaskakują, o letniej rekonstrukcji mówiło się już od dłuższego czasu, podobnie awans Swyrydenko nie budzi zdziwienia. Ukraińscy eksperci podkreślają, że jest w pełni lojalna wobec prezydenta, a ściślej: szefa prezydenckiego biura Andrija Jermaka. To istotna cecha na najwyższym rządowym stanowisku w Ukrainie, bo w systemie władzy wypracowanym przez Zełenskiego i wzmocnionym w ramach stanu wojennego rząd stał się de facto wykonawcą polityki kształtowanej przez Biuro Prezydenta.

Denys Szmyhal w roli sprawnego wykonawcy sprawdzał się doskonale, nie ujawniał samodzielnych ambicji politycznych i nie popełniał większych błędów. Opinia publiczna nie jest jednak zachwycona pracą rządu, na którą cień rzuciła w ostatnim czasie afera związana ze wszczęciem sprawy antykorupcyjnej przeciwko Ołeksijowi Czernyszowowi, wicepremierowi kierującemu resortem jedności narodowej. Czy trafi do więzienia za zarzucane mu przestępstwa, nie wiadomo, ale wiadomo, że żegna się z rządem, a jego ministerstwo zostanie najprawdopodobniej rozwiązane.

Od miesięcy z krytyką mierzyć się musiał Rustem Umierow, któremu zarzuca się, że nieudolnie kieruje resortem obrony, a system zaopatrzenia sił zbrojnych i budowy infrastruktury wojennej trawi korupcja. Czy porządek przywróci Denys Szmyhal? Pojawiają się pogłoski, że być może powstanie superresort łączący sprawy obronne z resortem przemysłów strategicznych pracującym na rzecz wojska. Gdyby tak się stało, wówczas Szmyhal dysponowałby potężnymi budżetami, co czyniłoby zeń postać niezwykle wpływową.

Ministrowie się pakują

Innym resortem, gdzie minister kontroluje olbrzymie przepływy, jest ministerstwo energetyki. Dotychczasowy jego szef Herman Hałuszczenko najprawdopodobniej pożegna się ze stanowiskiem, a zastąpić ma go jego dawna zastępczyni, dziś ministra resortu środowiska Switłana Hrynczuk. Raczej spokojny o swój los może być wicepremier ds. innowacji Mychajło Fiodorow, a także szef dyplomacji Andrij Sybiha. Najpewniej pakują się ministrowie oświaty i kultury.

Rekonstrukcja zostanie zamknięta w tym tygodniu, podczas najbliższego posiedzenia Rady Werhownej. Julia Swyrydenko deklaruje, że pełny skład nowego gabinetu przedstawi tak, by zmiany mogły być zatwierdzone 17 lipca. I dodaje, że w swej misji koncentrować się będzie m.in. na wzmacnianiu gospodarki poprzez deregulacje i ułatwianie życia przedsiębiorcom.

Czy nowy skład przełoży się na poprawę nastrojów społecznych i lepsze oceny władz państwowych? Duże badanie opinii publicznej, przeprowadzone pod koniec czerwca przez konsorcjum organizacji analitycznych Socis, Janus i Barometr, pokazało niewygodne dla rządzących dane. Otóż na pytanie, co negatywnie wpływa na sytuację w kraju, badani na pierwszym miejscu, ze wskazaniem 48,5 proc., wskazali korupcję, a dopiero na drugim, ze wskazaniem 41,7 proc., ataki powietrzne ze strony Rosjan (a próbę realizowano w okresie rosyjskiego wzmożenia).

Ukraińcy też jednoznacznie wskazują winnych takiego stanu rzeczy – w pierwszej kolejności – 55,1 proc. ankietowanych – oskarżają władzę w całości, na trzecim miejscu plasuje się prezydent (31,2 proc.). Trzeba przyznać, że Ukraińcy są jednak samokrytyczni i na czwartym miejscu wskazują samych siebie jako winnych korupcji (31 proc.). Przy takim postrzeganiu władzy trudno się dziwić, że poziom zaufania do rządu ledwo przekracza 20 proc., ponad 70 proc. mu nie ufa i zarzuca władzy właśnie to, że nieudolnie walczy z korupcją (65 proc.), źle przygotowała kraj do wojny (43,9 proc.), wykorzystuje instrumenty polityczne do nacisku na biznes i polityczną konkurencję.

Rekonstrukcja w czasie szczególnym

To niejedyne złe informacje dla władzy. To samo badanie pokazuje, że gdyby w najbliższym czasie odbyły się wybory prezydenckie, wygrałby je Wałerij Załużny, legendarny głównodowodzący Siłami Zbrojnymi Ukrainy na początku wojny, dziś ambasador w Londynie. W drugiej turze zyskałby 60,5 proc. głosów, Wołodymyr Zełenski 39,5 proc. Gdyby na dodatek Załużny utworzył formację polityczną startującą do Rady Najwyższej, to zdobyłaby ona największe poparcie, dystansując blok Zełenskiego.

Czy jednak Załużny ma polityczne ambicje? Jeden z ważniejszych ukraińskich polittechnologów (prosił o zachowanie anonimowości) stwierdził, że zdziwiłby się, gdyby Załużny takich planów nie miał.

Rekonstrukcja odbywa się więc w czasie dość szczególnym. Życie polityczne w Ukrainie w warunkach stanu wojennego jest zdominowane przez prezydenta Zełenskiego, który korzysta jak może z dostępnych środków, by konsolidować system władzy. Jednocześnie trwa ożywiona debata animowana przez media i organizacje obywatelskie, co coraz mniej władzy się podoba i coraz częściej pojawiają się zarzuty nacisków. Na przykład Witalij Szabunin, kierujący Centrum Przeciwdziałania Korupcji (jedna z ważnych organizacji społecznych walczących z korupcją), ma sprawę karną wytoczoną pod dość wydumanymi zarzutami.

Wątpliwe, by w ten sposób udało się zastraszyć niezależne środowiska w Ukrainie, Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje jednak wizerunku człowieka budującego system „korupcyjnego autorytaryzmu”, jak nazwał system władzy w Ukrainie Szabunin. Stąd ucieczka do przodu poprzez rekonstrukcję.

Zełenskiemu na pewno też pomaga ostatni zwrot w polityce USA. Po dramatycznej informacji o wstrzymaniu dostaw broni do Ukrainy sytuacja odwróciła się i wszystko wskazuje, że amerykańskie wsparcie zintensyfikuje się. To z kolei będzie miało wpływ na efektywność obrony przeciwlotniczej chroniącej miasta przed rosyjskimi ataki, ale i poprawi rachunek sił na korzyść armii ukraińskiej na linii frontu.