Mjr Robert „Madziar” Browdi jest oficerem rezerwy. Jeszcze na początku 2022 r. był podporucznikiem i mobilizowanym dowódcą plutonu w brygadzie wojsk obrony terytorialnej.

Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że ze względu na napięte relacje z krajami NATO ćwiczenia Zapad 2025 mogą odbyć się przy granicy z nimi, a nie – jak to określano wcześniej – w głębi Białorusi. Białoruś takiej wielkiej głębi to nie ma, gdzie jej do Rosji czy choćby Ukrainy. Centralno-wschodnia część kraju to Mińsk, wokół niego ćwiczyć nie będą. Pod rosyjską granicą też raczej nie. Jeśli nie przy Litwie czy Polsce, to zostaje granica z Ukrainą. Mieliśmy podejrzenia, że Rosjanie zechcą powtórzyć rajd na Kijów, wychodząc z terytorium Białorusi, bo od strony Czarnobyla ukraińska obrona może się okazać zdecydowanie słabsza. Oczywiście Rosjanie nie chcą powtórzyć błędu z 2022 r. i tym razem czekają na załamanie się woli walki ludności.

Ukraińcy pokazali, że jeszcze ten czas nie nadszedł. Wyszli na ulice, by walczyć o te same wartości, o jakie walczyli w czasie Euromajdanu 12 lat temu, a zatem nie chcą niczego, co przypomina ruski mir. W czwartym roku wojny duch i wola obrony nadal dominują, na żadną apatię Rosjanie liczyć nie mogą.

Przewodniczący komisji obrony Dummy Państwowej gen. płk Andriej Kartapołow ogłosił, że zakończyły się prace nad ustawą, w ramach której ma być usprawniony proces poboru. Do tej pory odbywał się w cyklach półrocznych jesienią i wiosną. Teraz ma być prowadzony cały rok. To dziwne, bo szkolenie prowadzono na jednolitych kursach (dwa–trzy miesiące szkolenia ogólnowojskowego i trzy–cztery miesiące szkolenia specjalistycznego), jednostki otrzymywały poborowych regularnie itd. W wojsku nie kształci się ludzi na indywidualnych kursach, a już z pewnością nie eksternistycznych. To prace zespołowe i poukładane. Docieranie nowej porcji poborowych raz czy dwa w miesiącu kompletnie ten proces zdezorganizuje.