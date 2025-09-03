Przejdź do treści
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
3 września 2025
Świat

Protokół zbieżności

Nawrocki w USA. Ta wizyta i nowy ambasador USA w Polsce to prawie restart. Ale jest się czym martwić

Prezydenci Karol Nawrocki i Donald Trump przed Białym Domem. 3 września 2025 r. Prezydenci Karol Nawrocki i Donald Trump przed Białym Domem. 3 września 2025 r. Forum
Problem w tym, że nie wiadomo, jak właściwie ekipa Trumpa postrzega miejsce i rolę Polski w kontekście wojny w Ukrainie i nowej zimnej wojny Zachodu z Rosją. – Administracja nie ma spójnej strategii w sprawie Ukrainy, więc trudno dokładnie określić, czego oczekuje tu od Polski – mówi Dalibor Rohac z konserwatywnego American Enterprise Institute.
Karol Nawrocki, jeszcze jako kandydat na prezydenta, i Donald Trump w Gabinecie Owalnym w Białym Domu, 2 maja 2025 r.x.com/@WhiteHouse Karol Nawrocki, jeszcze jako kandydat na prezydenta, i Donald Trump w Gabinecie Owalnym w Białym Domu, 2 maja 2025 r.

Polska jest czymś więcej niż jeszcze jednym naszym sojusznikiem – to nasza rodzina, dumny i kwitnący demokratyczny partner” – powiedział przed komisją spraw zagranicznych Senatu USA Tom Rose, mianowany ambasadorem w Warszawie. A komentując swoją nominację na platformie X, przypomniał, że zawdzięcza ją Donaldowi Trumpowi, nazywając go prezydentem „wspaniałym” i „historycznym”.

Superlatywy ambasadora in spe nie powinny dziwić, w ekipie Trumpa to już norma. Ten spektakl hołdów składanych przywódcy ukazuje, że druga kadencja Trumpa to już inna epoka w dziejach Ameryki i jej stosunków ze światem. Nowy prezydent RP Karol Nawrocki, który 3 września gości w Waszyngtonie, zapewne zdaje sobie z tego sprawę. PiS cieszy się z jego wizyty, czemu trudno się dziwić, skoro żaden jego poprzednik po 1989 r. nie został zaproszony do Białego Domu tak szybko po objęciu urzędu.

Komplementy Rose’a pod adresem Polski przed senacką komisją były szczere. Ambasador myśli o Polsce z życzliwością. W 2019 r. sprostował oszczerstwo dziennikarki NBC, która w korespondencji z Polski powiedziała, że powstanie w getcie warszawskim było skierowane „przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. „Polski rząd nie tylko nie był zaangażowany w stłumienie tego powstania. Dołączył do aliantów, by walczyć o wyzwolenie Polski i całej okupowanej Europy z nazistowskiego piekła” – napisał na Twitterze.

Rose jest ortodoksyjnym Żydem amerykańskim, a społeczność ta okazuje więcej sympatii dla Polski niż większość żydowskiej diaspory w USA. Dobrze, że do Warszawy przyjedzie ambasador nam przyjazny i znający zawiłości naszej historii. Rose musi być jeszcze zatwierdzony przez plenum Senatu i zaprzysiężony, co powinno być formalnością.

Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Świat; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Protokół zbieżności"
Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
