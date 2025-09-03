Bruksela przyjęła umowę z Mercosurem. Ale jak udobruchać Paryż. I Warszawę

Komisja Europejska prze do uzgodnienia liberalizacji handlu UE z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem przed końcem tego roku. Obawy unijnych rolników Bruksela uważa za grubo przesadzone, ale oferuje im dodatkowe gwarancje ochrony przed skutkami latynoskiej konkurencji.

Ursula von der Leyen już jesienią 2024 r. sfinalizowała ciągnące się ćwierć wieku negocjacje umowy o partnerstwie UE z Mercosurem (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj), ale cała KE dopiero dziś formalnie zgodziła się na tekst dokumentu oraz zwróciła się o jego zatwierdzenie do Rady UE oraz europosłów.

Z tego dokumentu wydzielono jego handlową, czyli główną część przeznaczoną do „wdrożenia przejściowego”, co jest często używanym przy umowach handlowych trikiem – pozwala na wprowadzenie liberalizacji handlu bez czekania na pełną ratyfikację przez wszystkie państwa Unii. Do wdrożenia przejściowego wystarczą głosy 15 z 27 krajów UE obejmujących 65 proc. ludności Unii oraz zgoda Parlamentu Europejskiego.

Bruksela chciałaby finalnej decyzji w sprawie Mercosuru jeszcze przed końcem tego roku.

Strach rolników

„W dzisiejszym złożonym kontekście geopolitycznym Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje sojuszy z zaufanymi partnerami. Umowy te zapewniają stabilność w świecie naznaczonym niepewnością. Ta umowa wzmacnia nasze partnerstwo strategiczne i współpracę polityczną, pogłębiając nasze długotrwałe więzi z krajami Ameryki Łacińskiej” – przekonywała dziś szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Strach rolników przed konkurencją tańszej latynoskiej wołowiny, drobiu czy cukru to główne źródło niechęci Francji, Włoch, Polski, Austrii wobec umowy. Mimo że – jak podkreślają je zwolennicy – przykładowo nisko oclony kontyngent wołowiny z Mercosuru ma być równy zaledwie 1,5 proc. produkcji unijnej. „Walczymy o mniejszość blokującą w Radzie UE” – zapowiedział dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Komisja uważa obawy rolników za grubo przesadzone lub nawet nieuzasadnione, przypominając niepokój branży rolno-spożywczej przed umową handlowo-inwestycyjną UE z Kanadą (CETA) z 2016 r.

Jednak Bruksela, chcąc załagodzić spór, który m.in. we Francji podchwyciły wszystkie liczące się siły polityczne, zaproponowała dziś dołączenie do umowy z Mercosurem prawnie wiążącą – zatwierdzoną przez Radę UE i europarlament – deklarację o bezpiecznikach dla unijnych rolników. Już do samej umowy z Mercosurem są wpisane klauzule pozwalające na zawieszenie liberalizacji w handlu poszczególnymi towarami w razie poważnych zaburzeń rynkowych w UE. Teraz Bruksela proponuje ich uszczegółowienie poprzez zobowiązanie Komisji do stałego monitorowania napływu towarów (zwłaszcza rolnych) z Mercosuru i prawa do szybkiego stosowania bezpieczników w razie zaburzeń w poszczególnych krajach, a nie w całej UE (np. spadek cen o 10 proc.).

„Komisja usłyszała zastrzeżenia wyrażane przez kraje UE. Ale musimy przeanalizować zaproponowane klauzule zabezpieczające” – komentowała dziś rzeczniczka rządu Francji.

Udobruchać Paryż

Przekonanie Francji, drugiej co do wielkości gospodarki UE, do zgody na umowę z Mercosurem jest głównym wyzwaniem dla Brukseli. Liberalizacji handlu z Latynosami (określanej czasem hasłem „latynoska wołowina za niemieckie samochody”) bardzo chcą Niemcy, ale jednocześnie Berlin nie chce przegłosowywania Paryża w tej sprawie.

„Przy dylemacie umowa z Mercosurem albo wygrana, odwołującej się do gniewu rolników, skrajnej prawicy we francuskich wyborach prezydenckich, kusząca jest rezygnacja z Mercosuru” – tłumaczył niedawno jeden z unijnych dyplomatów. Dlatego jest niewykluczone, że – bez względu na ewentualny brak mniejszości blokującej w Radzie UE – głosowanie będzie odwlekane aż do wynegocjowania dołączonych do umowy „bezpieczników” w formie zadowalającej Paryż.

Sposobem na osłabienie polskich zastrzeżeń wobec umowy z Mercosurem wydaje się zatem ścisłe współdziałanie z Francuzami na forum Rady UE.

Umowa z Mercosurem napotyka w Unii na krytykę podnoszoną również przy innych porozumieniach liberalizujących handel – chodzi o nierówną konkurencję m.in. przy produkcji rolnej czy też mniejsze wymogi polityki klimatycznej poza UE. W odpowiedzi na te zarzuty Komisja już na początku roku zapowiedziała wzmocnienie systemu kontroli weterynaryjnych i fitosanitarnych dla całego importu do UE, który musi spełniać normy produktów unijnych. Planowane są również – choć ich uzgodnienie jest jednak niepewne – inicjatywy zmierzające do upodobnienia m.in. wymogów co do dobrostanu zwierząt i pestycydów przy całym imporcie rolnym do UE.

Nowa opłata węglowa (CBAM) przy imporcie wyrobów przemysłowych do Unii ma równoważyć koszty ograniczania emisji CO2 narzucanych przemysłowi europejskiemu przez UE.

Odpowiedź na politykę USA i Chin

Bruksela szacuje, że umowa z Mercosurem mogłaby zwiększyć o 39 proc. eksport UE do tego bloku i na dłuższą metę zrekompensuje około jednej trzeciej eksportu, który UE może stracić wskutek polityki celnej prezydenta Donalda Trumpa. Dlatego porozumienie jest przedstawiane przez Komisję jako kluczowy element przyspieszone dywersyfikacji handlu Unii w odpowiedzi na gwałtowny wzrost protekcjonizmu USA. A także na coraz częstsze podważanie reguł Światowej Organizacji Handlu przez ich głównego architekta, którym swego czasu były Stany Zjednoczone. Komisja negocjuje teraz umowy handlowe m.in. z Indonezją i Indiami, a również dziś zaproponowała Radzie UE i europosłom zatwierdzenie zmodernizowanego porozumienia handlowego z Meksykiem.

Dodatkowym argumentem na rzecz umowy UE z Mercosurem mają być Chiny czyhające na przejęcie roli głównego partnera krajów Ameryki Łacińskiej, jeśli temu zadaniu nie podoła Unia Europejska. „Rozległa, największa na świecie, sieć umów o wolnym handlu UE to istotny atut pozwalający nam utrzymać przewagę gospodarczą. Umowa o partnerstwie między UE a Mercosurem i Meksykiem otworzą nam dostęp do nowych rynków, zwiększą globalną konkurencyjność przedsiębiorstw z UE i zapewnią im kluczową przewagę wynikającą z bycia pionierem w dynamicznym regionie Ameryki Łacińskiej” – przekonywał dziś Maroš Šefčovič, komisarz UE ds. handlu.