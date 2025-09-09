Przejdź do treści
Świat

Nowa syberiada

Moskwa stawia na Syberię. To wielki zwrot na Wschód 2.0. „Europa to skupisko wszelkiego zła ludzkości”

Targ rybny, obwód tiumeński. Targ rybny, obwód tiumeński. Alexander Aksakov / Getty Images
Tobolsk nową stolicą Rosji – to zwieńczenie śmiałych pomysłów, zawartych w idei „syberyzacji”, propagowanej przez ważnego doradcę Władimira Putina.

Jak można mówić o syberyzacji, nazywanej też „zwrotem na Wschód”, gdy Rosja zaangażowana jest w wojnę w Ukrainie, czyli w ekspansję na Zachód? Da się to zgrabnie połączyć, a nawet jedno drugim uzasadnić, gdy tylko sprawą się zajmą odpowiednio zdolni naukowcy.

Siergiej Aleksandrowicz Karaganow, rocznik 1952, politolog i ekonomista, jest dziekanem w moskiewskiej Wyższej Szkole Ekonomiki i przewodniczącym think tanku Rada Polityki Zagranicznej i Obronnej. Przez pewien czas był prezesem słynnego Klubu Wałdajskiego. Doradzał też prezydentowi Borysowi Jelcynowi, a teraz wspiera radami Władimira Putina.

Karaganow zdecydowanie poparł atak na Ukrainę, za co wpisano go na listę sankcyjną państw UE. W polskiej pamięci zapisał się głównie ogłoszonym na łamach tygodnika „Profil” w 2023 r. wezwaniem do prewencyjnego uderzenia atomowego w kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W jego przekonaniu byłoby to symboliczne ostrzeżenie, które zapobiegłoby globalnemu konfliktowi.

Zwrot na Wschód

Siergiej Aleksandrowicz często się wypowiada i dużo pisze. Ostatnio zwłaszcza na temat syberyzacji. To koncepcja, wedle jego słów, przeniesienia „środka ciężkości” Rosji, jej gospodarczego, kulturalnego i duchowego centrum właśnie na Syberię. Po co i dlaczego? Syberyzacja czegokolwiek – to nie brzmi zachęcająco. Ale profesor Karaganow przytacza argumenty ciężkiej wagi – polityczne, historyczne, ekonomiczne i filozoficzne.

Wiosną tego roku w Tobolsku, kiedyś nieformalnej stolicy Syberii, odbyła się wielka konferencja z udziałem przedstawicieli władzy, nauki i biznesu, na której idea syberyzacji została wszechstronnie omówiona.

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Świat; s. 51
Oryginalny tytuł tekstu: "Nowa syberiada"
Jacek Poprzeczko

Jacek Poprzeczko

Przez wiele lat zastępca redaktora naczelnego „Polityki”, wcześniej publicysta o wszechstronnych zainteresowaniach: od kultury po ekonomię.
