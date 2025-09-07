1292. dzień wojny. Dezinformacja, psychomanipulacja, mikrotargeting. Rosja atakuje, jesteśmy bezradni jak dzieci

Europa jest w stanie przeciwstawić się Rosji militarnie, ale tylko jako solidarna całość. Nic więc dziwnego, że Władimir Putin działa w kierunku rozbicia jej jedności, a na tym polu metody siania dezinformacji są niezwykle skuteczne.

Rosjanie wykonali chyba największe uderzenie z powietrza na Ukrainę. W ataku wzięło udział aż 805 dronów rodziny Shahed, a także 13 pocisków różnych typów. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła lub zakłóciła 747 dronów i cztery pociski skrzydlate, ale pozostałe trafiły w różne cele, głównie cywilne. W Kijowie dron naruszył jeden dom mieszkalny, zginęły trzy osoby, a także budynek ukraińskiej Rady Ministrów. W Odessie został uszkodzony Pałac Sportu, a w Krzemieńczuku most kolejowy. Podobno spora część dronów wleciała nad terytorium Ukrainy od strony Białorusi, choć oczywiście wystartowały one z Rosji.

Trafienie mostu kolejowego w Krzemieńczuku to jeden z pierwszych ataków na mosty na Dnieprze, które mogą się przyczynić do sparaliżowania ukraińskiej logistyki w Donbasie. To być może kolejna oznaka tego, że Rosjanie szykują się do ofensywy w rejonie Słowiańska i Kramatorska, gdzie Ukraińcy kończą budowę kolejnej linii obronnej. Tak się składa, że mosty w Krzemieńczuku są używane do transportu zaopatrzenia akurat w tym rejonie.

Ukraińskie drony też atakowały obiekty w Rosji. W miasteczku Naitopowiczi w obwodzie briańskim zapłonęła przepompownia na rurociągu „Przyjaźń”. Słowacy znów będą niezadowoleni, ale atakowanie obiektów związanych z paliwami ma dla Ukrainy wielkie znaczenie. Widać powoli realny wpływ tych ataków na rosyjską gospodarkę, w tym wzrost cen paliw, reglamentowanie paliwa w niektórych regionach, okresowe braki. To nie tylko negatywnie odbija się na transporcie samochodowym, ale zwiększa też inflację oraz powoduje spadek dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i gotowych paliw.