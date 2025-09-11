1296. dzień wojny. Jak się bronić przed dronami? I dlaczego holenderskie F-35 były gejmczendżerem

Niewątpliwie w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, by bezpilotowce o relatywnie małej powierzchni skutecznego odbicia radarowego były nie tylko wykrywane, ale i śledzone w sposób stały, także na małej wysokości.

Najpierw front. Produkująca hełmy, odporne kamizelki i opancerzenie firma Ukraińska Bronia (Pancerz Ukrainy) z Kijowa właśnie oddała tysięczny pojazd patrolowy Nowator, który doskonale nadaje się jako środek transportu dla piechoty zmotoryzowanej i zmechanizowanej. Został zbudowany na podwoziu samochodu terenowego Ford F-550, ma masę 9 ton i ładowność 1 tys. kg.

Rosyjski dron uderzył tymczasem w katedralny sobór Prawosławnej Cerkwi Ukrainy w Sumach. Na szczęście szkody nie są duże. Aparat zdecydował się zapewne na spowiedź...

Rosjanie wdrażają system zakłóceń aktywnych Dwina 100M, pracujący w zakresie częstotliwości od 100 do 6 tys. MHz, by utrudnić ewentualną łączność między aparatem a operatorem i zakłócać GPS lub Glonass. Nowy system ma być rozstawiony wokół głównych obiektów infrastruktury krytycznej.

Ukraińskie wojska odbiły wsie Stepne i Nowokostjantyniwka na północ od Sum. Jak widać, są w stanie prowadzić lokalne kontrataki i uzyskiwać niewielkie taktyczne sukcesy. Pod Kupiańskiem Rosjanie zostali odparci, pod Łymaniem zajęli wieś Zariczne. Pod Siewierskiem i Czasiw Jarem mimo ataków się nie posunęli, ale pod Dobropolem, gdzie niedawno zlikwidowano ich wyłom, znów ruszyli naprzód.

Trwa przegrupowywanie rosyjskich sił w rejon na zachód od Bachmutu. Trafiła tu piechota morska z czterema brygadami (BPM): 61. Kirkenesska BPM Gwardii z Floty Północnej, 40. Krasnodarsko-Charbińska BPM Gwardii i 155. BPM Gwardii z Floty Pacyfiku, 336. Białostocka BPM Gwardii z Floty Bałtyckiej, do tego 177. Pułk Piechoty Morskiej Gwardii z Floty Morza Kaspijskiego. To kolejna oznaka koncentracji sił do szykowanego uderzenia.