Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
11 września 2025
Świat

1296. dzień wojny. Jak się bronić przed dronami? I dlaczego holenderskie F-35 były gejmczendżerem

Holenderskie F-35A Holenderskie F-35A Rachel Maxwell / Us Air / Zuma Press / Forum
Niewątpliwie w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, by bezpilotowce o relatywnie małej powierzchni skutecznego odbicia radarowego były nie tylko wykrywane, ale i śledzone w sposób stały, także na małej wysokości.
Jeden z rosyjskich dronów spadł w pobliżu miejscowości Mniszków, 10 września 2025 r.Anita Walczewska/East News Jeden z rosyjskich dronów spadł w pobliżu miejscowości Mniszków, 10 września 2025 r.

Najpierw front. Produkująca hełmy, odporne kamizelki i opancerzenie firma Ukraińska Bronia (Pancerz Ukrainy) z Kijowa właśnie oddała tysięczny pojazd patrolowy Nowator, który doskonale nadaje się jako środek transportu dla piechoty zmotoryzowanej i zmechanizowanej. Został zbudowany na podwoziu samochodu terenowego Ford F-550, ma masę 9 ton i ładowność 1 tys. kg.

Rosyjski dron uderzył tymczasem w katedralny sobór Prawosławnej Cerkwi Ukrainy w Sumach. Na szczęście szkody nie są duże. Aparat zdecydował się zapewne na spowiedź...

Rosjanie wdrażają system zakłóceń aktywnych Dwina 100M, pracujący w zakresie częstotliwości od 100 do 6 tys. MHz, by utrudnić ewentualną łączność między aparatem a operatorem i zakłócać GPS lub Glonass. Nowy system ma być rozstawiony wokół głównych obiektów infrastruktury krytycznej.

Ukraińskie wojska odbiły wsie Stepne i Nowokostjantyniwka na północ od Sum. Jak widać, są w stanie prowadzić lokalne kontrataki i uzyskiwać niewielkie taktyczne sukcesy. Pod Kupiańskiem Rosjanie zostali odparci, pod Łymaniem zajęli wieś Zariczne. Pod Siewierskiem i Czasiw Jarem mimo ataków się nie posunęli, ale pod Dobropolem, gdzie niedawno zlikwidowano ich wyłom, znów ruszyli naprzód.

Trwa przegrupowywanie rosyjskich sił w rejon na zachód od Bachmutu. Trafiła tu piechota morska z czterema brygadami (BPM): 61. Kirkenesska BPM Gwardii z Floty Północnej, 40. Krasnodarsko-Charbińska BPM Gwardii i 155. BPM Gwardii z Floty Pacyfiku, 336. Białostocka BPM Gwardii z Floty Bałtyckiej, do tego 177. Pułk Piechoty Morskiej Gwardii z Floty Morza Kaspijskiego. To kolejna oznaka koncentracji sił do szykowanego uderzenia.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
