Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
12 września 2025
Świat

1297. dzień wojny. To jeszcze nie akt wojny. Jak powinno zareagować NATO na dronowy incydent w Polsce?

12 września 2025
Ćwiczenia żołnierzy NATO z użycia broni do zwalczania dronów, sierpień 2025 r. Ćwiczenia żołnierzy NATO z użycia broni do zwalczania dronów, sierpień 2025 r. NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr CC by SA
Jak wiadomo, przywódca głównego państwa NATO, jakim są Stany Zjednoczone, niespecjalnie przejął się atakiem dronów na Polskę. Ale państwa europejskie, czując bezpośrednie zagrożenie także dla siebie, to zupełnie inna historia.
Karolina Żelazińska-Sobiech/Polityka

Dziś, kiedy emocje nieco opadły, wiemy już, że do prowokacji w Polsce użyto 19–23 bezpilotowe Gerbery. Poza funkcją latającej nieuzbrojonej pułapki ściągającej na siebie ogień przeciwlotniczy mogą też prowadzić rozpoznanie za pomocą prostej kamery telewizyjnej lub termowizyjnej. Aparaty tego typu często wyposaża się w karty SIM, by mogły logować się do lokalnej sieci komórkowej, co wspomaga nawigację, ale też pozwala na transmisję za pośrednictwem zwykłych mediów społecznościowych. Pod latarnią najciemniej i znalezienie tajnej wojskowej korespondencji w zalewie prywatnej jest wręcz niemożliwe, dlatego spokojnie wykorzystuje się komunikatory społecznościowe w działalności wojskowej. Jak wcześniej donoszono, w co najmniej czterech przypadkach odnaleziono polskie karty SIM w dronach zestrzelonych w Ukrainie. Niewykluczone, że i w tych takie były. Te z Ukrainy zostały zweryfikowane u operatora w Polsce i dane osób, które je zakupiły u nas w kraju, są znane. Nie wiemy, co z tym dalej, ale wydaje się, że służby specjalne w Polsce są jakby ospałe. Konkludując, poza uczestnictwem w prowokacji, która torowała drogę masowej dezinformacji (o czym wkrótce napiszemy), aparaty mogły prowadzić rozpoznanie, jeśli miały na pokładzie kamery. Niestety, nasza prokuratura prowadząca śledztwo informuje o ustaleniach bardzo skąpo, co pozostawia szerokie pole do manipulacji.

To nie wojna

Niezależnie od tego, czy aparaty zbierały informacje czy nie, wtargnięcie w naszą przestrzeń powietrzną było aktem agresji, choć jeszcze nie aktem wojny. Gdyby było to uderzenie na konkretne cele i wywołałoby określone straty, to co innego.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama