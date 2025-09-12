Bolsonaro skazany za próbę zamachu stanu. Ale „Trump tropików” nie pójdzie raczej do więzienia

Były prezydent, na którym ciąży obecnie zakaz sprawowania urzędów publicznych, został skazany na 27 lat pozbawienia wolności za udział w spisku mającym na celu utrzymanie go przy władzy. Problemów w kraju to jednak nie rozwiązuje, a nawet je pogłębia.

Trudno o bardziej wyrazisty werdykt. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu aż czterech z pięciu sędziów brazylijskiego Sądu Najwyższego uznało byłego prezydenta winnym zarzucanych mu czynów. Ich lista była naprawdę obszerna, zawierała udział w spisku mającym doprowadzić do zbrojnego zamachu stanu, próbę siłowego zniszczenia ustroju demokratycznego i ustanowienia dyktatury, atak na niezależność instytucji różnych gałęzi brazylijskiego rządu oraz podburzanie tłumu do niszczenia mienia publicznego, podżeganie do nienawiści i namawianie, także za pomocą komunikatorów internetowych, do wejścia siłą do budynku parlamentu w Brasilii przed inauguracją obecnego prezydenta Luli da Silvy, 8 stycznia 2023 r. Oznacza to, że – jeśli apelacja jego obrońców nie zostanie rozpatrzona pozytywnie – Jair Bolsonaro może zostać pozbawiony wolności na 27 lat. Tak się jednak zapewne nie stanie.

Brazylia jak USA?

Znacznie ważniejsze od długości wyroku jest jednak symboliczne znaczenie trwającego od kilku miesięcy procesu i samej decyzji Sądu Najwyższego. Brazylia to studium przypadku tego, co w Europie często nazywa się „demokracją walczącą” – w sensie ustroju, który, jak w swoich pracach opisywał niemiecki politolog Jan-Werner Mueller, „potrafi walczyć”. Na tamtejszej scenie politycznej od ponad dekady ścierają się aktorzy o poglądach tradycyjnie lewicowych, jak właśnie Lula, bohater klasy ludowej, związkowiec i autor wielkiego sukcesu rozwojowego pierwszej dekady XXI w., kiedy to jego bezpośrednie transfery pieniężne wydźwignęły z biedy miliony Brazylijczyków, i Jair Bolsonaro z jego otwartym autorytaryzmem, nawadnianym radykalnym neoprotestantyzmem i wsparciem polityczno-finansowym ze Stanów Zjednoczonych.



Paralele pomiędzy USA a Brazylią są nieuniknione, nasuwają się same – choć dają obraz niekompletny. W obu państwach prezydentem był człowiek o ksenofobicznych poglądach, bez doświadczenia w zawodowej polityce, hołdujący teoriom spiskowym, namawiający do przemocy i otwarcie atakujący wszelkie złożone tożsamości społeczne. Tak samo jak Trump Bolsonaro nie chciał dopuścić do własnej wyborczej porażki, mobilizując zwolenników do szturmu na budynek parlamentu. „Trump tropików”, tak jak główny lokator Białego Domu, także opierał swoje poparcie na głęboko religijnych (i jednocześnie obrzydliwie bogatych) konserwatystach i sekciarskich przywódcach. Wreszcie – napotkał bardzo podobnego kalibru przeciwników. Lula i Biden to bowiem starzy, doświadczeni politycy, uformowani w czasach zimnowojennych, świadomi egzystencjalnych zagrożeń dla demokracji jako formy rządów.

Diabeł tkwi w szczegółach – i m.in. dlatego Brazylijczykom najpewniej uda się to, co dla amerykańskiej Partii Demokratycznej pozostaje niespełnionym marzeniem. Ostatnim elementem na liście podobieństw pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami jest próba posadzenia za kratkami sprawcy domniemanej próby zamachu stanu. Demokraci w USA próbowali Trumpa zamknąć za cały szereg różnych przewinień, co skończyło się tylko wzrostem jego notowań i zacementowaniem wizerunku kogoś, kto jest prześladowany przez „system” i „elity”. Dziś, z perspektywy minionych trzech lat, wydaje się, że ekipa Bidena przelicytowała, inwestując wszystkie swoje wysiłki w tak zwany lawfare, wojnę prawną, zaniedbując pozostałe wojny kampanijne. Jak zauważył już w listopadzie ubiegłego roku na łamach „New York Timesa” prof. Samuel Moyn, profesor prawa z Yale, w amerykańskim ustroju wygrać proces z przeciwnikiem politycznym jest bardzo ciężko, bo tamtejsza demokracja największy nacisk kładzie jednak na wynik wyborów jako źródło legitymizacji władzy (lub jego brak). W Brazylii walka prawna była o tyle łatwa, że tamtejsze prawo zezwala sędziom Sądu Najwyższego indywidualnie wszczynać postępowania w przypadkach takich jak próba przeprowadzenia zamachu stanu.

Bezkompromisowy sędzia

W tym miejscu dochodzimy do najważniejszej postaci tej historii, czyli prowadzącego śledztwo przeciwko Bolsonaro sędziego Alexandre′a de Moraesa. Uosabia on definicję demokracji, która walczy o swoją niezależność. Sędzia naciskał na postawienie Bolsonaro w stan oskarżenia, pomimo ostrzeżeń, że może skończyć się jak z Trumpem – proces zamieni się w pokazywany na żywo w telewizji reality show, dzięki któremu były prezydent zrobi z siebie męczennika i jeszcze zwiększy i tak gigantyczną polaryzację. Niespecjalnie interesował go też rzekomy zły stan zdrowia Bolsonaro – bo de Moraes nie chodzi na kompromisy. W poprzednich latach z sukcesem zmusił chociażby platformę X i Elona Muska do usunięcia wskazanych przez Sąd Najwyższy kont i wpisów podżegających do przemocy. I to nawet pomimo groźby, że X z Brazylii całkowicie się wycofa. Potem Biały Dom chciał nałożyć na niego sankcje, Trump atakował go osobiście, broniąc przy okazji Bolsonaro, ale kombatancki sędzia, człowiek kontrowersyjny i sam wielokrotnie przekraczający normatywne granice, nigdy się nie przestraszył.



Bolsonaro nie uratowała nawet presja w postaci ceł nałożonych przez Trumpa na Brazylię. Ceł, dodajmy, czysto politycznych, bo Stany mają z tym krajem nadwyżkę handlową, dla daniny nie istnieje więc żadne uzasadnienie ekonomiczne. To zresztą był naczelny dowód na to, że Trump nie używa ceł jako narzędzia podreperowania budżetu, ale jako instrumentu politycznego szantażu. Amerykańskie ataki na de Moraesa i całą brazylijską demokrację na czynniki pierwsze rozłożył niedawno Jon Lee Anderson, weteran amerykańskiego dziennikarstwa, ikona magazynu „The New Yorker”. Cytował Lulę, z którym rozmawiał wiosną: „W całym tym sporze nie chodzi wyłącznie o walkę pomiędzy mną i Trumpem. Martwi mnie, że w powietrzu wisi zamach na powojenną, pluralistyczną demokrację jako formę rządów. Nie wiem, co przyjdzie po niej”. Anderson przytaczał też m.in. decyzję sekretarza stanu Marco Rubio o użyciu wobec de Moraesa słynnej sankcyjnej ustawy Magnickiego czy Elona Muska, który sędziego nazwał „nieposiadającym demokratycznego mandatu dyktatorem”.

Bolsonaro nie pójdzie siedzieć?

Brazylijczycy nie przestraszyli się Amerykanów. Było im łatwiej, wszak są krajem latynoskim, z zimnowojenną traumą amerykańskiego imperializmu, a Lula Waszyngtonu wręcz nienawidzi. W dodatku, jak cały kontynent, są już głęboko wepchnięci w objęcia Chin, co większości mieszkańców i polityków absolutnie nie przeszkadza. Po wprowadzeniu ceł notowania Luli uległy nawet polepszeniu, co pokazuje tylko, że partyzantka wobec Trumpa definitywnie się opłaciła.



To jednak nie koniec konfliktu, bo Bolsonaro, nawet jeśli nie wygra apelacji, ostatniego słowa nie powiedział. Mimo wszystko pozostaje politykiem szalenie popularnym, popieranym przez bogate i liczne ruchy religijne oraz część elity biznesowej. Zamknięcie go w więzieniu na 27 lat mogłoby wywołać gigantyczne niepokoje społeczne, dlatego ten wyrok zostanie ostatecznie najpewniej złagodzony. Ciekawy scenariusz, powołując się na wewnętrzne analizy prawnicze i polityczną historię Brazylii, w mediach społecznościowych przedstawił niedawno Brian Winter, były redaktor naczelny periodyku „Americas Quarterly”. Jego zdaniem niedługo po wyroku skazującym brazylijski parlament przyjmie ustawę amnestyjną, która utrzyma w mocy poprzednie kary na byłym prezydencie, w tym zakaz ubiegania się o urzędy publiczne, ale uchroni go od więzienia (i jego wspólników w spisku też). W ten sposób Bolsonaro będzie mógł kierować z tylnego fotela kampanią namaszczonego przez siebie kandydata w wyborach 2026 r. Najpewniej prawicę reprezentować w nich będzie gubernator stanu Sao Paolo Tarcisio de Freitas.



Jak zauważa Winter, takie rozwiązanie przerwałoby impas polityczny, obniżyłoby temperaturę sporu, dało szanse na w miarę spokojne przeprowadzenie przyszłorocznych wyborów. Czy udobruchałoby Trumpa i Biały Dom? Zapewne nie. Ale tym akurat ekipa rządząca w Brazylii nie zamierza się chyba przejmować.