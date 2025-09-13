1298. dzień wojny. Trwają ćwiczenia Zapad 2025. Ostatnie płynnie przeszły w inwazję na Ukrainę

Ćwiczenia Zapad to ważne rosyjskie przedsięwzięcie, w którym Białoruś odgrywa rolę państwa gospodarza. Nie jest wykluczone, że głównym celem ćwiczeń w tym roku będzie przygotowanie rosyjskiej armii do nowej operacji kijowskiej.

Rosjanie ponownie wykonują atak przez rurę. Starają się dotrzeć do Kupiańska nieczynnym gazociągiem. Rura doskonale chroni przed wykryciem, zwłaszcza przed dronami, a ponadto pozwala przekroczyć rzekę Oskil na południe od miasta.

Rosja na forum ONZ złożyła propozycję bilateralnych konsultacji między ministerstwami obrony i spraw zagranicznych Polski oraz Rosji w sprawie „incydentu z dronami”. I chociaż to oczywiście ściema, to jednak postawa Rosjan trochę pokazuje, że nie takiej reakcji NATO oczekiwali. Spodziewano się, że skończy się typowym trumpowskim: „a może to pomyłka”.

Rosyjska ekonomia wciąż jakoś nie chce upaść. Inflacja utrzymuje się na poziomie 8 proc., do końca roku ma spaść do 6 proc. w skali roku. Rosyjski Bank Centralny, który właśnie obniżył stopy oprocentowania z 18 do 17 proc., przewiduje, że inflacja w 2026 r. wyniesie 4 proc. Tymczasem państwa Europy Zachodniej nakładają na Rosję kolejne sankcje. Wielka Brytania nałożyła właśnie 100 różnych ograniczeń wycelowanych w rosyjski przemysł zbrojeniowy i w tzw. flotę cieni. Sankcje na Rosję w postaci obniżenia maksymalnej ceny zakupu rosyjskiej ropy naftowej z 60 do 47,6 dol. za baryłkę wprowadziły też Japonia, a nawet Nowa Zelandia. Natomiast Stany Zjednoczone znoszą ograniczenia na białoruskie linie lotnicze Belavia, pozwalając na zakup części do napraw samolotów pasażerskich. Przewidujemy, że w Białorusi samoloty zaczną się teraz mocno psuć i trzeba będzie kupować bardzo dużo części zamiennych.