1298. dzień wojny. Trwają ćwiczenia Zapad 2025. Ostatnie płynnie przeszły w inwazję na Ukrainę
Rosjanie ponownie wykonują atak przez rurę. Starają się dotrzeć do Kupiańska nieczynnym gazociągiem. Rura doskonale chroni przed wykryciem, zwłaszcza przed dronami, a ponadto pozwala przekroczyć rzekę Oskil na południe od miasta.
Rosja na forum ONZ złożyła propozycję bilateralnych konsultacji między ministerstwami obrony i spraw zagranicznych Polski oraz Rosji w sprawie „incydentu z dronami”. I chociaż to oczywiście ściema, to jednak postawa Rosjan trochę pokazuje, że nie takiej reakcji NATO oczekiwali. Spodziewano się, że skończy się typowym trumpowskim: „a może to pomyłka”.
Rosyjska ekonomia wciąż jakoś nie chce upaść. Inflacja utrzymuje się na poziomie 8 proc., do końca roku ma spaść do 6 proc. w skali roku. Rosyjski Bank Centralny, który właśnie obniżył stopy oprocentowania z 18 do 17 proc., przewiduje, że inflacja w 2026 r. wyniesie 4 proc. Tymczasem państwa Europy Zachodniej nakładają na Rosję kolejne sankcje. Wielka Brytania nałożyła właśnie 100 różnych ograniczeń wycelowanych w rosyjski przemysł zbrojeniowy i w tzw. flotę cieni. Sankcje na Rosję w postaci obniżenia maksymalnej ceny zakupu rosyjskiej ropy naftowej z 60 do 47,6 dol. za baryłkę wprowadziły też Japonia, a nawet Nowa Zelandia. Natomiast Stany Zjednoczone znoszą ograniczenia na białoruskie linie lotnicze Belavia, pozwalając na zakup części do napraw samolotów pasażerskich. Przewidujemy, że w Białorusi samoloty zaczną się teraz mocno psuć i trzeba będzie kupować bardzo dużo części zamiennych.