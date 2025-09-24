1309. dzień wojny. Jak należy bronić pogranicza i czy w ogóle zdołamy się tam utrzymać?

Przez różne portale przetoczyła się sensacyjna wiadomość: istnieje wariant ewakuacji gminy Braniewo na wypadek rosyjskiej napaści. Niewybrednym komentarzom nie było końca, tyle że były one bez sensu.

Pokazano zdjęcia z użycia szybujących bomb kierowanych GBU-62 JDAM-ER zrzuconych z podrzutu z ukraińskiego samolotu Su-27. Są to nowe bomby, które weszły do uzbrojenia USA w 2023 r. Jako ładunek bojowy tej wersji używa się bomby lotniczej o masie 458 kg. Amerykanie do atakowania celów wymagających solidnego uderzenia stosują głównie bomby 908 kg, mające całkiem sporą siłę rażenia. Zaś do atakowania obiektów pola walki preferują większą liczbę lżejszych bomb 227 kg. Ta średniej wielkości bomba (458 kg) powstała pod kątem potrzeb Ukrainy, której myśliwce takie jak MiG-29 czy Su-27 mogą przenosić bomby o masie do 500 kg. Tym razem bomby GBU-62 kierujące się dokładnie we wskazany punkt dzięki odbiornikowi GPS zniszczyły rosyjskie stanowisko dowodzenia na południu Ukrainy.

Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że po planowanym zajęciu Kupiańska ofensywa w głąb obwodu charkowskiego będzie kontynuowana. Przeczy to tezie, że Rosjanie pragną jedynie zająć wskazane w rosyjskim ultimatum cztery ukraińskie obwody, bo obwód charkowski do nich nie należy.

Media zachwycają się zwrotem prezydenta Donalda Trumpa, który po raz pierwszy stanął bardziej po stronie Ukrainy. Może w końcu zrozumiał, jak bardzo zwodzi go Władimir Putin. Teraz z kolei, twierdząc, że z odpowiednią pomocą Unii Europejskiej Ukraina jest w stanie odzyskać wszystkie utracone tereny, jest z kolei nazbyt optymistyczny. Na tym etapie wielkim sukcesem będzie samo przetrwanie państwa ukraińskiego jako niepodległego bytu, niezawisłego i zdolnego do podejmowania samodzielnych decyzji. A poza tym nie cieszylibyśmy się tak szybko – w każdej chwili amerykański prezydent może zmienić swoje zdanie, niech tylko Steve Witkoff znów spotka się z kimś z Moskwy i zda mu relację.

Na frontach bez zmian. Trwają zacięte walki, ale linia frontu nie ulega większym przesunięciom.

Jak organizować obronę pogranicza?

To nie jest łatwe zadanie. Jednostka znajdująca się w koszarach stanowi marną obronę. Wyobraźcie to sobie: czołgi i pojazdy stoją w garażach, zwykle są zatankowane, ale nie mają amunicji, bo ładowanie amunicji do wozów bojowych w garażach to proszenie się o katastrofę. Z tą amunicją w czołgach było kiedyś tak, że była ona załadowana na część wozów „alarmowych”, tak by były gotowe do natychmiastowego użycia. Nie wiemy, czy ta praktyka jest kontynuowana, ale w swojej zasadniczej masie amunicja jest przechowywana w specjalnych magazynach, które są oddalone od zabudowań, mają betonowe bunkry, w których utrzymuje się odpowiednią temperaturę i niską wilgotność powietrza, są tam także przestrzegane bardzo rygorystyczne reguły przeciwpożarowe. W okresie, kiedy sam służyłem w wojsku, część pojazdów w sąsiednim 69. Pułku Czołgów w Złocieńcu stała wręcz na tzw. konserwie, czyli była zakonserwowana z przeznaczeniem dla tych pododdziałów, które miały być rozwijane mobilizacyjnie. Gdy chciało się ich użyć, trzeba je było najpierw rozkonserwować, co zabierało mniej więcej połowę dnia.

Na wypadek wojny oficerów i żołnierzy trzeba ściągnąć do koszar. Tu pobierają broń osobistą i amunicję, hełmy, kamizelki. Następnie ładują na ciężarówki części zamienne, zapasową amunicję, różnorodny sprzęt potrzebny w warunkach polowych: namioty, narzędzia, racje żywnościowe, środki czystości itp. W międzyczasie pojazdy pancerne jadą do magazynu amunicji załadować niezbędną amunicję. To wszystko może potrwać nawet kilkanaście godzin, dopiero wtedy poszczególne bataliony brygady mogą zająć pozycje obronne. Ale do tego momentu, gdyby wojna zaczęła się niespodziewanie, w takim Braniewie, Gołdapi, Węgorzewie, Suwałkach i w innych garnizonach położonych mniej niż 25 km od rosyjskiej granicy, dawno byłyby rosyjskie czołgi i wspomniane jednostki nigdzie już z tych garnizonów by nie wyjechały. A przecież nie można walczyć stojącym w garażu czołgiem bez amunicji.

To jasne, że garnizony nie mogą znajdować się tak blisko rosyjskiej granicy, powinno się je przenieść na odległość co najmniej 50–100 km od niej. Wtedy w razie napaści z garnizonów wyjadą jednostki w pełni wyposażone i zajmą pozycje obronne w dogodnych miejscach.

Czy wojna nas zaskoczy?

Uczono nas, że we współczesnych konfliktach zbrojnych nie da się uzyskać efektu zaskoczenia. Wszelka koncentracja zostanie szybko i łatwo wykryta, zaś wojnę poprzedza okres napiętych stosunków między potencjalnymi przeciwnikami. Na tym polu jednak Rosjanie wywrócili stolik. Koncentracja oczywiście jest, a jakże. Na przykład przed napaścią na Ukrainę siły koncentrowano od wiosny 2021 – niemal okrągły rok. Jak temu przeciwdziałać? Pobrać amunicję i wyjechać w pole? Wyryć okopy komuś w ziemniakach czy zbożu, zbudować ziemianki, zagonić do nich żołnierzy, ustawić uzbrojone czołgi, w lasach poukrywać ciężarówki ze sprzętem i amunicją? Rozdać racje żywnościowe i trzymać żołnierzy bez szkolenia, bez strzelania, żeby siedzieli w okopach i dłubali w nosie? Przez rok, 10–12 miesięcy? Wiadomo, że tak się nie da.

Jednak gdy zauważymy koncentrację, to tak tego zostawić nie wolno. W pasie przygranicznym mimo wszystko trzeba przygotować pozycje obronne i obsadzać je rotacyjnie niewielkimi oddziałami, które miałyby zatrzymać wroga choćby na kilka godzin, do czasu nadejścia sił głównych. Te niewielkie jednostki nie będą w stanie długo stawiać oporu, dlatego należy przewidzieć dla nich kolejne linie obrony budowane w pasie przygranicznym.

Budowa tych umocnień może być podjęta dopiero w momencie, gdy nieprzyjaciel zacznie koncentrację. Trzeba tu uwzględnić najnowsze doświadczenia z pola walki w Ukrainie, a przede wszystkim nie wolno dać agresorowi czasu na dokładne rozpoznanie tych umocnień. Dlatego w czasie pokoju należy zgromadzić w magazynach prefabrykaty betonowe do ich budowy, cement, zbrojenia itp. Trzeba mieć przygotowane ściśle tajne plany budowy takich umocnień i aktualizować je co jakiś czas. Kiedy nieprzyjaciel zacznie koncentrować siły, my zaczynamy budowę. Od razu trzeba tworzyć kilka linii obronnych, oczywiście nacisk kładąc na tę pierwszą, zasadniczą.

Gdzie należy trzymać jednostki dyżurujące na pozycjach na wypadek poważnego i bezpośredniego zagrożenia wojennego? Muszą się znajdować poza zasięgiem artylerii lufowej przeciwnika. Agresor będzie mniej więcej znał ich położenie, ma dość czasu na przeprowadzenie ich rozpoznania, dlatego gdyby pozycje te były w zasięgu artylerii lufowej, to w momencie wybuchu wojny zostałyby rozniesione w pył. Nacierające wojska zostałyby zatrzymane dopiero przez wychodzące z koszar jednostki może jakąś dobę od momentu wtargnięcia. Oczywiście nie te jednostki, które stoją bliżej niż 25 km od granicy (bo te, jeśli nie opuszczą koszar wcześniej, też zostaną zmiecione), tylko te, które stacjonują nie mniej niż 50 km od granicy, tak by móc wyprawiać w pole pierwsze bataliony manewrowe już w kilka godzin od ogłoszenia alarmu.

Ale żeby budowa umocnień przed wtargnięciem nieprzyjaciela w ogóle była możliwa, trzeba wprowadzić odpowiednią ustawę, która pozwoli na przejmowanie ziemi w terenie do 100 km od granicy na budowę umocnień i rozmieszczenie sił w warunkach polowych, oczywiście za godziwą rekompensatą. Bez tego prawa przyjdzie właściciel ziemi i pogoni wojsko z pomocą policji, i w dodatku będzie miał rację! Taką ustawę jako pierwsi wprowadzili Finowie. Oni mają taki sam problem jak my.

Czy zdołamy się utrzymać przy granicy?

Uporczywa obrona oczywiście zacznie się od pasa przesłaniania. Po raz pierwszy przeciwnik powinien utknąć na pierwszej linii obrony, obsadzonej tylko przez dyżurujące siły. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to zaczną na tę i na kolejne linie obrony napływać główne siły przechodzące w pełną gotowość bojową. Jak uda się zatrzymać przeciwnika 40–50 km od granicy, będzie bardzo dobrze.

W tych pierwszych dobach walki będziemy zdani na siebie oraz na te siły sojusznicze, które już u nas w kraju są. Formalna zgoda państw, które je wystawiają, na ich użycie w działaniach obronnych powinna pojawić się w kilka godzin od agresji. Zanim jednak napłyną kolejne wojska sojuszników z NATO, może minąć kilka dni, nawet do tygodnia.

Czy w tym czasie utrzymamy obronę na tych 50 km od granicy? Różnie to może być. Zapewne na większości kierunków utrzymamy, ale tu i ówdzie nieprzyjaciel może się wbić głębiej. Trzeba wziąć pod uwagę jedno: jeśli napastnikiem będą Rosjanie, to będą dysponowali wojskami z dużym doświadczeniem bojowym, podczas gdy my będziemy całkowicie „zieloni”. Ćwiczenia są ważne, ale wojsk nigdy nie nauczy się wszystkiego, realnego doświadczenia bojowego nic nie jest w stanie zastąpić. Na początku konfliktu okaże się, że nie wychodzi nam to czy tamto. Nikt się przed tym nie ustrzegł.

Niezależnie od wszystkiego nie sądzimy, by udało się napastników trwale zatrzymać bliżej niż 50 km. Później trzeba będzie te tereny odzyskać. Trzeba się liczyć z tym, że przetaczający się przez te tereny front pozostawi wiele zniszczeń, a rosyjskie wojska będą dokonywać zbrodni na tych, którzy się w porę nie ewakuują. Na szczęście plany ewakuacji terenów przygranicznych są przygotowane, o czym mówił m.in. burmistrz Braniewa. Ewakuacja będzie i tak nieunikniona, mimo najlepszego przygotowania do obrony.