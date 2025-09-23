Przejdź do treści
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Świat

Trump grzmi, chwali się, powtarza nonsensy. Takiego przemówienia w dziejach ONZ nie było

Donald Trump przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, 23 września 2025 r. Donald Trump przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, 23 września 2025 r. UN Photo / Loey Felipe / mat. pr.
To był klasyczny manifest doktryny America First – przekonania, że USA nie potrzebują sojuszników, współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza uzgadniania czegokolwiek w wielostronnych porozumieniach.

W dziejach ONZ nie było jeszcze takiego przemówienia prezydenta USA na forum tej organizacji, jakie z okazji dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego wygłosił Donald Trump. Prezydenci amerykańscy występowali z tej okazji jako przywódcy supermocarstwa gotowego do współpracy z innymi krajami w rozwiązywaniu światowych problemów, poszukujący płaszczyzny konsensu i respektujący uzgodnione normy i porozumienia. Rekordowo długie, bo prawie godzinne przemówienie Trumpa przypominało jego wystąpienia w kampaniach wyborczych, z zaciekłymi atakami na politycznych przeciwników i ich ideologię.

Trump mówi „z serca”

Tym razem obiektem jego furii był multilateralny ład międzynarodowy, globalizm, sama ONZ i europejscy sojusznicy USA. W przemówieniu, z typową dla siebie narcystyczną megalomanią, pouczał przywódców, ostrzegając, że ich polityka rujnuje ich kraje. Tym jednak, co z całego przemówienia Trumpa najbardziej chyba będzie się pamiętać, było zakwestionowanie przez niego występowania zmian klimatu na Ziemi, a celowość odchodzenia od paliw kopalnych nazwał „największym oszustwem w historii”.

Radykalizm wystąpienia i całkowite zignorowanie norm dyplomatycznej powściągliwości częściowo może tłumaczyć niejasna sytuacja z teleprompterem, który – jak powiedział na początku – „nie działa”, w związku z czym postanowił, że „będzie mówił z serca” (wydaje się, że w trakcie przemówienia urządzenie zaczęło działać). Przez pierwszy kwadrans przemawiał jak na wiecach, chełpiąc się domniemanymi osiągnięciami w kraju i mieszając z błotem Joe Bidena, tak jakby miało to interesować zgromadzonych na sali delegatów z ok.

    Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
