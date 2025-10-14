Przejdź do treści
Artur Domosławski
14 października 2025
Świat

Noblistka z rozdroża

María Coriny Machado: noblistka z rozdroża. Zasłużony cios dla zamordysty

María Corina Machado María Corina Machado Pedro Mattey/AFP / East News
Postać Maríi Coriny Machado i Pokojowa Nagroda Nobla dla niej ważą inaczej pod różnymi szerokościami geograficznymi.

Łatwo klaskać pokojowej noblistce w Europie Wschodniej, mając w pamięci realny socjalizm i stare myślowe nawyki. Bo niby cóż tu dwuznacznego? Liderka opozycji sprzeciwiająca się dyktatorowi, który kradnie wybory i doprowadza do exodusu 8 mln obywateli. Liczne konteksty tej historii sprawiają jednak, że decyzja Norweskiego Komitetu Noblowskiego – jak i laureatka – nie skłaniają do reakcji „tak – tak, nie – nie”; tylko raczej „tak, ale…”, względnie „nie, ale…”.

Machado wchodzi na scenę w 2002 r. Oligarchowie wspierani przez grupkę wojskowych dokonują zamachu stanu przeciw Hugo Chávezowi. Prezydent, demokratycznie wybrany trzy lata wcześniej, prowadzi egalitarną politykę wspierającą aspiracje klas ludowych. Machado ma 35 lat i nie jest kluczową figurą puczu. Podpisuje jednak deklarację, na mocy której władzę ma objąć lider zamachowców, a parlament zostanie zawieszony. Po kilku dniach pucz załamuje się, masy domagają się powrotu Cháveza. To nie rewolta w imię demokracji przeciw dyktaturze – Chávez nie łamie prawa, dzieli sprawiedliwiej dochody z ropy naftowej. To klasyczny bunt elit zagrożonych utratą przywilejów, ich przedstawicielką jest też Machado, córka jednego z najbogatszych przemysłowców stalowych. Osiem lat później filia jednej z fabryk ojca zostanie znacjonalizowana.

Iron Lady, Lady Trump

Dziś dyktatorskie rządy następcy Cháveza, Nicolása Maduro, sytuują noblistkę w szeregach opozycji walczącej o demokrację, wolność słowa i zrzeszania. Opozycja wenezuelska jest ideologicznie zróżnicowana. Przeważają działacze o poglądach od centrum do prawicy, również skrajnej. Machado sytuuje się tuż przy prawej ścianie. Głosi peany na cześć Margaret Thatcher; opowiada się za szeroką prywatyzacją, w tym PDVSA – państwowego giganta naftowego.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 11
Artur Domosławski

Pisarz i reporter. Pisze o Globalnym Południu („Gorączka latynoamerykańska”, „Śmierć w Amazonii”, „Wykluczeni”) i opowiada żywoty ludzi kultury – „Kapuściński non fiction”, „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”. Laureat Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2024) za całokształt twórczości, Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” dla najlepszej biografii (za „Wygnańca”), Nagrody im. Beaty Pawlak (2008), Grand Press – Dziennikarz Roku (2010) za biografię Kapuścińskiego. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike („Wykluczeni”) i jej finalista („Wygnaniec”). Jego książki były tłumaczone m.in. na angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, węgierski, słowacki i perski.
