Agnieszka Zagner z Jerozolimy
21 października 2025
Świat

Plac Powracających

Koniec wojny? Triumfuje Trump, triumfuje Netanjahu. Tylko co dalej z Izraelem i Palestyną

Nadlatuje helikopter z kolejnym uwolnionym zakładnikiem, Tel Awiw, 13 października. Nadlatuje helikopter z kolejnym uwolnionym zakładnikiem, Tel Awiw, 13 października. Chris McGrath / Getty Images
Dla wielu Izraelczyków prawdziwym końcem wojny stał się powrót zakładników ze Strefy Gazy. Triumfuje Trump, triumfuje Netanjahu. Tylko co dalej z Izraelem i Palestyną?

Tego dnia wielki zegar na placu Zakładników w Tel Awiwie wskazywał 738 dni. Tyle czasu upłynęło, odkąd 7 października 2023 r. Hamas zaatakował Izrael, zabijając 1195 cywilów i funkcjonariuszy rozmaitych służb, w tym żołnierzy. Do niewoli trafiło wówczas 251 osób, nie tylko żywych, lecz również ciała zabitych. Dwa lata później, w poniedziałkowy wieczór 13 października, 20 ostatnich żyjących zakładników wracało właśnie do Izraela.

Gdy nad placem przelatywał helikopter z kolejnym zakładnikiem, ludzie zrywali się z miejsc, podnosili wysoko biało-niebieskie flagi, rozlegały się brawa i okrzyki: „Nasi bohaterowie wracają do domu!”. – To wielki dzień. Przychodzę na plac od dwóch lat, właściwie zacząłem już tracić nadzieję. Netanjahu zwodził nas, przeciągał wojnę. Jego miejsce jest w więzieniu – mówił Gonen. Cecilia Leibovitz, laborantka z pobliskiego szpitala Ichilov, po zakończeniu pracy zamiast do domu też przyszła tutaj: – Nie wyobrażam sobie być gdzieś indziej. Dziś wszyscy jesteśmy z zakładnikami.

Ta spora przestrzeń bez własnej nazwy przed Telawiwskim Muzeum Sztuki w północnej części miasta już w październiku 2023 r. stała się bazą walczących o powrót porwanych. Wkrótce pojawiły się tu stragany z gadżetami i napisami „BringThemHome”, żółtymi wstążkami, a z czasem książkami o 7 października. W każdy sobotni wieczór po zakończeniu szabatu przychodzili tu krewni porwanych, a także tysiące ludzi, by domagać się ich uwolnienia. Na placu stanęła kilkunastometrowa betonowa makieta tunelu, w którym odtwarzane są nazwiska porwanych i odgłosy wybuchów. Można tu też znaleźć „drzewo życzeń” ze zdjęciami zakładników i wiadomościami do nich, instalacje ogromnych żółtych wstążek, a także jeden ze spalonych 7 października samochodów.

Polityka 43.2025 (3537) z dnia 21.10.2025; Temat tygodnia; s. 12
Absolwentka nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W „Polityce” od 1999 r., początkowo w dziale politycznym, dziś redaktorka serwisu Polityka.pl, gdzie odpowiada za sprawy międzynarodowe. Autorka bloga Orient Express poświęconego sprawom Bliskiego Wschodu. Jej wywiady, reportaże i analizy dotyczą głównie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także skutków wojen w regionie. Jej rozmówcami są znani politycy i eksperci, ale i zwykli ludzie żyjący w strefach ogarniętych konfliktem. W przeszłości współpracowała ze „Słowem Żydowskim”. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrych filmów. Zwłaszcza o kotach.
