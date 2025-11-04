Czy Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. Jeśli tak, to raczej się nie zatrzyma

Zwycięstwo 34-letniego Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku może wywołać pokoleniową rewolucję w Partii Demokratycznej. I zainicjować jej powrót do władzy.

Przed oddaniem do druku tego numeru POLITYKI wynik wyborów na burmistrza Nowego Jorku nie był jeszcze znany. Wszystko wskazywało na to, że zwycięzcą zostanie Zohran Mamdani. Ale już sama perspektywa, że rządy w największym mieście najważniejszego wciąż kraju na świecie może objąć urodzony w Ugandzie muzułmanin hinduskiego pochodzenia, określający się jako demokratyczny socjalista, jest wydarzeniem historycznym.

W kampanii wyborczej Mamdani zapowiadał darmowe autobusy, bezpłatne przedszkola, zamrożenie czynszów i podwyżkę płacy minimalnej do 30 dol. za godzinę, co sfinansują wyższe podatki od milionerów. Mało kto sądzi, że uda mu się spełnić takie obietnice, ale kandydat ujął nowojorczyków swoją pasją i językiem konkretów, odbiegającym od mętnej retoryki typowych polityków.

Prawica przewrotnie cieszy się z takiego scenariusza. „Mamdani to przyszłość Partii Demokratycznej” – oznajmił Elon Musk, co powtarzają za nim spin doktorzy Partii Republikańskiej (GOP). Ma to oznaczać ostateczną zgubę Demokratów, bo radykalnego Mamdaniego nie zaakceptuje przecież większość Amerykanów. Republikanie przypominają, że opowiadał się kiedyś za obcięciem funduszy dla policji (w kampanii wycofał się z tego) i sympatyzuje z Palestyńczykami, chociaż popiera go znaczna część Żydów amerykańskich.

Pokolenie przesilenia

Dodatkową satysfakcję trumpistów wywołał spór wśród Demokratów wokół Mamdaniego. Został bohaterem partyjnej lewicy, był fetowany na wiecach przez kongresmenkę Alexandrię Ocasio-Cortez (AOC) i senatora Berniego Sandersa.