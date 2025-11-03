Walki o Pokrowsk wkraczają w ostatnią, najbardziej dramatyczną fazę. Co jest takiego w tym miasteczku, o którym rok temu mało kto słyszał?

Ukraińska firma ElectroAgroTech produkuje bezzałogowy lądowy pojazd logistyczny Tarantula. To w obecnej sytuacji strzał w dziesiątkę, bowiem jest to niewielki i relatywnie tani pojazd sterowany zdalnie za pośrednictwem Starlinka, z wykorzystaniem systemu GPS. Można nim przewozić amunicję i inne zaopatrzenie z miejsca wyładunku na pozycje walczących oddziałów. Nawet jeśli dron go zniszczy, to nikt przy tym nie traci życia.

Pojawiły się pogłoski o ukraińskim kontrataku przeprowadzonym w rejonie Dobropillii, są doniesienia o wyzwoleniu wsi Kuczeriw Jar i Zatyszok. Nie są to jednak informacje potwierdzone i nie jest wykluczone, że to element ukraińskiej wojny informacyjnej prowadzonej ku „pokrzepieniu serc”, co notabene też jest bardzo ważne.

Ukraina po raz pierwszy wydała Litwie rosyjskiego żołnierza, który stanie przed sądem za zbrodnie. Chodzi o starszego marynarza z żandarmerii wojskowejz żandarmerii wojskowej, który został schwytany przez ukraińskie wojsko w rejonie Zaporoża w pobliżu miejscowości Robotyne. Uczestniczył w licznych zbrodniach na jeńcach, w tym na obywatelu Litwy, który został przez niego zamordowany. Na Litwie stanie przed sądem za morderstwo.

14. Pułk Bezpilotowych Systemów Latających SZ Ukrainy przeprowadził serię ataków na obiekty infrastruktury energetycznej na terenie okupowanej części obwodu ługańskiego. Skoro mieszkający tu separatyści chcieli do Rosji, to niech to przynajmniej odczują.

Niemcy dostarczyli Ukrainie kolejne dwie baterie przeciwlotniczych zestawów rakietowych Patriot. Mają one możliwość zwalczania rakiet balistycznych, co się z pewnością Ukrainie przyda.

Tymczasem ukraińskie drony w nocy uderzyły na terminal naftowy w porcie Tuapse, wywołując pożar. W czasie ataku i pożaru tankowiec pobierał ładunek, więc awaryjnie odłączył przewody paliwowe.