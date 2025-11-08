Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
8 listopada 2025
Świat

1354. dzień wojny. Jak zbudować soft power? Ukraina musi umieć też kupczyć

Prezydent Ukrainy z wizytą u króla Karola, 24 października 2025 r. Prezydent Ukrainy z wizytą u króla Karola, 24 października 2025 r. President Of Ukraine / mat. pr.
Według rosyjskich doniesień Władimir Putin nie był zadowolony z ostatnich osiągnięć ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Czego wymaga się od dyplomacji w czasie wojny?

W Myrnohradzie nadal walczy ukraińska 79. Tawrijska Brygada Desantowo-Szturmowa. Nikłe są szanse na wydostanie się jej resztek z miasta. Żołnierze musieliby przedzierać się przez pozycje Rosjan w kierunku północno-zachodnim. Można ich zaopatrywać w zasadzie tylko dronami. Według części źródeł Ukraińcom udało się otworzyć wąski korytarz w okolicy, ale nie wiadomo, na ile możliwa jest komunikacja z siłami głównymi. Pokrowsk i Myrnohrad są już właściwie stracone.

Bardzo źle jest też w rejonie Hulajpola. Od wsi Werbowe do osiedla miejskiego Połtawka broni się ukraiński 20. Korpus Armijny, któremu przydzielono 110. Brygadę Zmechanizowaną im. Marka Bezruczka, 125. Ciężką Brygadę Zmechanizowaną (dawna brygada WOT), 102. i 108. Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Cofają się pod ciosami Rosjan, zwłaszcza na wschód od Hulajpola. Jeśli miasto zostanie oskrzydlone, powstanie kolejna strefa śmierci.

Niestety, wygodna naturalna rubież obronna wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Janczur została przełamana przez rosyjskie Strategiczne Zgrupowanie Wojsk „Wschód” na niemal całej długości w zaledwie trzy tygodnie niezbyt zaciętych walk. Kolejną linię obrony na kierunku hulajpolskim Ukraińcy zorganizowali w rejonie Nowe Zaporiżja–Riwnopillja w oparciu o wąwozy i pasy zalesień. Przypuszczalnie skierowano tu 154. Brygadę Zmechanizowaną. Na przełomie września i października broniła ona wschodnich podejść do rzeki Janczur, potem przeszła przez linie obrony wzdłuż jej zachodniego brzegu, trzymane przez oddziały 102. Brygady Obrony Terytorialnej i 125. Ciężkiej Brygady Zmechanizowanej. Teraz oddziały ich obu przejdą przez pozycje 154. Brygady i znajdą się za jej plecami.

Odwrót zostanie więc przeprowadzony w sposób zorganizowany, a natarcie Rosjan ma być tu zatrzymane.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
