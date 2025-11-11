1357. dzień wojny. Od pieszczocha do ekstremisty, czyli niezwykły przypadek Igora Girkina

Obserwując wojnę w Ukrainie, można dostrzec też ciekawe meandry karier rosyjskich oficerów i dowódców. Co nam to mówi o agresorze?

Nocą ukraińskie drony uderzyły w rafinerię ropy w Saratowie nad Wołgą, wybuchł groźny pożar. Rafineria należy do Rosnieftu i ucierpiała w listopadzie już drugi raz. Z powodu przylotu dronów zamknięto też lotniska w Saratowie i Wołgogradzie. Niewiarygodne, że od ponad roku Rosjanie nie potrafią zorganizować dobrej obrony przeciwlotniczej wokół swoich rafinerii.

Ukraińcy zaczęli używać brytyjskiego systemu przeciwlotniczego Raven, który powstał przez relatywnie proste połączenie wyrzutni pocisków AIM-132 ASRAAM z samochodem terenowym Supacat HMT 6x6. AIM-132 ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) to rakieta małego zasięgu do walk powietrznych, kierowana systemem w podczerwieni. Okazuje się, że może startować z ziemi, czyli przy zerowej wysokości i prędkości, rozpędzić się i przechwycić cel z wielką precyzją. Ukraińcy uzyskują w ten sposób skuteczność na poziomie 90 proc., bardzo dużą jak na system przeciwlotniczy.

Zgodnie z doniesieniami 33. Pułk Szturmowy, w grudniu 2024 przeformowany z samodzielnego 33. Batalionu Szturmowego, został wyposażony w niemieckie bojowe wozy piechoty Marder 1A3. To nowa dostawa niemieckich pojazdów pancernych, która nie była ujawniana publicznie. Dziś to Niemcy kierują do Ukrainy największą pomoc wojskową.

Cały Pokrowsk został już zajęty, ale w przylegającym do niego od wschodu Myrnohradzie Ukraińcy nadal się bronią. Na rosyjskich mapach miasta są już opisane jak za czasów ZSRR, czyli nie Pokrowsk, a Krasnoarmiejsk, i nie Myrnohrad, a Dmitrow. Według doniesień z Myrnohradu zdarza się, że ukraińscy żołnierze bronią się na wyższych piętrach na wpół zburzonych budynków, a Rosjanie siedzą już na parterze. Pewną nadzieją napawa to, że ukraińskie wojska odbiły ostatnio wieś Rodyńskie na północ stąd. Tyle że Rosjanie z furią kontratakowali i zajęli południową część Rodyńskie, znów utrudniając komunikację z Myrnohrodem.