Mateusz Mazzini
18 listopada 2025
Świat

Klimat po pekińsku

Klimat po pekińsku. Chińscy liderzy zielonej transformacji

Niezwykła elektrownia solarno-termalna niedaleko miasta Jiuquan w prowincji Gansu. Światło słoneczne zbiera i odbija tu dalej 30 tys. luster. Niezwykła elektrownia solarno-termalna niedaleko miasta Jiuquan w prowincji Gansu. Światło słoneczne zbiera i odbija tu dalej 30 tys. luster. Jin Wei/VCG / Getty Images
Jeszcze kilka lat temu stwierdzenie, że Chiny będą liderem zielonej transformacji energetycznej, brzmiałoby absurdalnie. Dziś, gdy Zachód w zasadzie abdykował w tej sprawie, brzmi jak konieczność.

O ile raporty prasowe z poprzednich edycji COP można było porównywać do „Dnia świstaka”, słynnego filmu, w którym bohater grany przez Billa Murraya budzi się codziennie, dostając od losu szansę na odegranie zawsze tego samego dnia od nowa, o tyle tegoroczny szczyt poświęcony polityce klimatycznej pod auspicjami ONZ przyrównać można raczej do dowolnej hollywoodzkiej produkcji w tematyce postapokaliptycznej.

Do brazylijskiego Belém zjechało jedynie 60 światowych liderów – o 20 mniej niż dwa lata temu do Dubaju. Tam ogłoszono kilka przełomów, m.in. zapowiedź potrojenia globalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ogólnoplanetarne odejście od paliw kopalnych – tak aby osiągnąć zeroemisyjność w 2050 r. Belém o nowych celach na razie cisza (szczyt zakończył się po zamknięciu tego numeru POLITYKI).

Samych delegatów w Brazylii było też sporo mniej niż poprzednio. Do Dubaju zawitało 83 tys. osób, do Belém – ok. 50 tys. Po części winna jest temu słaba baza noclegowa. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że dezercja z największego na świecie forum dyskusyjnego na temat energii, klimatu i polityki jest w wielu przypadkach decyzją świadomą. Mniej osób przyjedzie na COP, bo mniej interesuje się teraz walką ze skutkami katastrofy klimatycznej, zwłaszcza w krajach Zachodu.

Po powrocie do władzy Donalda Trumpa, od zawsze przychylnego sektorowi paliw kopalnych i ideologicznie niechętnego zielonej energii, Stany Zjednoczone doktrynalnie odeszły od ochrony środowiska. Z kolei Unia Europejska zorientowała się, że Zielony Ład zawiera w sobie wiele niepopularnych rozwiązań, które napędzają poparcie populistom i skrajnej prawicy. Dlatego zarządziła cichy odwrót. Z tej perspektywy globalna walka o uniknięcie katastrofy klimatycznej w zasadzie się skończyła, przynajmniej na polu politycznym.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Świat; s. 52
Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
