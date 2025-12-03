Do militarnego wtargnięcia na teren państwa NATO dojdzie tylko wtedy, jeśli Rosja zdoła doprowadzić swoją przyszłą ofiarę do stanu upadku instytucji państwowych i paraliżu decyzyjnego oraz odcięcia od pomocy sojuszników.

Przewodnicząca KE zaproponowała, by 210 mld euro z zamrożonych rosyjskich aktywów w europejskich bankach przekazać Ukrainie. Sprzeciwiają się temu niektóre państwa, w tym także Stany Zjednoczone i Belgia (Belgowie obawiają się ewentualnej materialnej odpowiedzialności za tę decyzję).

Rumuńska Marynarka Wojenna zniszczyła ukraiński bezzałogowy środek pływający 50 km od swojego wybrzeża, oświadczając, że stanowił on zagrożenie dla żeglugi handlowej na Morzu Czarnym. Ukraina prowadzi desperacką wojnę skierowaną przeciwko rosyjskiej flocie cieni, by ograniczyć zyski Kremla z eksportu ropy naftowej. Pomimo zadawania Rosji poważnych strat w infrastrukturze paliwowej i realnych ciosów dla gospodarki, ta wciąż jest daleka od upadku.

Po podsumowaniu doniesień za listopad 2025 r. w atakach z powietrza zginęło w Ukrainie 249 cywilów, a 1317 zostało rannych. Poza samym strachem przed uderzeniami funduje się Ukraińcom nocne bieganie do schronów, niedospanie, brak prądu i ogrzewania. Na dłuższą metę to może się okazać nie do zniesienia. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ukraiński naród wytrzyma dłużej, niż Rosja będzie w stanie prowadzić wojnę.

Walki nadal toczą się w Myrnohradzie, który jest nieustannie burzony bombami kierowanymi KAB. Ukraińscy obrońcy wciąż walczą w izolacji, a zaopatrzenie dociera głównie dzięki dronom transportowym. Korytarz prowadzący do nich jest pod nieustannym ostrzałem, nawet pod osłoną nocy. Walcząc, zadają jednak straty atakującym, choć ci najwyraźniej się z ludźmi nie liczą.

W Jekaterymburgu na lotnisku w czasie rutynowej kontroli pasażerów funkcjonariusze biura rekrutacyjnego, tzw.