Ta wojna staje się bardzo nietypowym konfliktem. Obie strony są wyczerpane, mają trudności w dostarczaniu na front ciężkiego sprzętu, co doprowadziło do wojny pozycyjnej, zupełnie nieprzewidzianej przez teoretyków.

Donald Trump napisał w swoich mediach społecznościowych Truth Social:

„Pamiętajcie, wszyscy ci wielcy fani NATO, oni mieli 2 proc. PKB i większość z nich nie płaciła rachunków, DOPÓKI JA SIĘ NIE POJAWIŁEM. USA głupio płaciły za nich! Ja, z całym szacunkiem, doprowadziłem ich do 5 proc. PKB, I ONI PŁACĄ. Wszyscy mówili, że to niemożliwe, ale jak się okazało da się, bo, poza wszystkim, wszyscy są moimi przyjaciółmi. Bez mojego zaangażowania Rosja miałaby teraz CAŁĄ Ukrainę. Pamiętajcie także, że osobiście ZAKOŃCZYŁEM 8 WOJEN, a Norwegia, członek NATO, głupio zdecydowała się nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla. Ale to nieważne! Znaczenie ma to, że ocaliłem miliony żyć ludzkich. ROSJA I CHINY NIE OBAWIAJĄ SIĘ NATO BEZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH I WĄTPIĘ, ŻE NATO BYŁOBY DLA NAS, GDYBYŚMY GO NAPRAWDĘ POTRZEBOWALI. WSZYSCY MAJĄ SZCZĘŚCIE, ŻE ODBUDOWAŁEM NASZE SIŁY ZBROJNE PODCZAS MOJEJ PIERWSZEJ KADENCJI I NADAL TO ROBIĘ. Zawsze będziemy wspierać NATO, nawet jeśli oni nie będą wspierać nas” (pisownia oryginalna).

Interpretację powyższego wpisu zostawiamy czytelnikom, ale dobrze jest go znać. Warto tylko zwrócić uwagę na jedno: poprzednia administracja wsparła Ukrainę pomocą wojskową i inną o wartości 119 mld dol. Obecna administracja dostarcza jedynie to, za co zapłaciła ekipa Bidena lub Unia Europejska.

„Akty piractwa”

Dziś rano siły amerykańskie zatrzymały na północnym Atlantyku płynący pod rosyjską flagą tankowiec „Marinera”. Statek, wypływając z Wenezueli, nosił nazwę „Bella-1”, ale ponieważ śledziły go okręty amerykańskiej Straży Przybrzeżna, zmienił nazwę i banderę.