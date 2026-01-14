Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik
14 stycznia 2026
Świat

Powrót szacha. Czy Reza Pahlawi obejmie pawi tron w Iranie? Ma czarną plamę na życiorysie

14 stycznia 2026
Jeden z protestujących pod ambasadą Iranu w Santiago trzyma portret Rezy Pahlawiego, 13 stycznia 2026 r. Jeden z protestujących pod ambasadą Iranu w Santiago trzyma portret Rezy Pahlawiego, 13 stycznia 2026 r. Esteban Felix/Associated Press / East News
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, wyrasta dziś na lidera opozycji wobec reżimu ajatollahów. To fałszywa alternatywa i pułapka zastawiona na Irańczyków.

Ruhollah Chomeini, przywódca rewolucji islamskiej z 1979 r., przekręca się w grobie. Jego Irańczycy od trzech tygodni buntują się na ulicach i – przynajmniej niektórzy z nich – wykrzykują „Dżawid szach!” (Wieczny szach!) lub po prostu „Niech żyje szach!”. A jest tylko jedna żyjąca osoba, która mogłaby do tego tytułu aspirować.

Reza Pahlawi to 65-letni syn ostatniego faktycznego szacha Iranu, czyli obalonego przez Chomeiniego Mohammada Rezy. Faktycznego, bo młody Reza został zaprzysiężony na szacha po śmierci swego ojca w 1980 r. w Kairze, tylko nie miało to żadnego znaczenia. Wówczas już nawet Amerykanie cofnęli uznanie dla dynastii Pahlawich, nie mówiąc o samych Irańczykach, którzy dali się porwać rewolucji.

I nagle, prawie pół wieku później, dzieci i wnuki tamtych „rewolucyjnych” Irańczyków chciałyby powrotu monarchii? I to jeszcze w osobie Rezy Pahlawiego?

Czytaj też: Protesty w Iranie zaczęły się na bazarze. Reżim uspokoi ulicę? Równanie z dwiema niewiadomymi

Reza uczył się od ojca

Urodził się w Teheranie jako najstarszy syn panującego szacha. W internecie łatwo znaleźć zaskakujące zdjęcia z tamtego Iranu: kobiety w miniówkach, mężczyźni pijący alkohol, ulice i sklepy nieróżniące się od tych zachodnioeuropejskich. W 1925 r. dynastia Pahlawich przejęła (siłą) władzę w państwie w zasadzie feudalnym, zacofanym i na wskroś konserwatywnym.

Łukasz Wójcik

Łukasz Wójcik

Kierownik działu zagranicznego „Polityki”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Studiował również w Ankarze. Badawczo i publicystycznie zajmuje się problematyką turecką i bliskowschodnią. Odpowiadał za działy zagraniczne w „Przekroju” i „Wprost”.
Reklama