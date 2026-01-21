1428. dzień wojny. Zachód, jaki znamy, nie istnieje. Von der Leyen chce nowej niepodległości Europy
W miasteczku Nowaja Adygeja rosyjska rakieta przeciwlotnicza trafiła w dom mieszkalny w odległości ok. 2 km od swojej wyrzutni. Miasto leży w zachodniej części Republiki Adygei, enklawy wewnątrz Kraju Krasnodarskiego. Co zadziwiające, lokalna administracja oświadczyła, że zgodnie z przepisami mieszkańcy nie otrzymają od niej odszkodowania. Należy się ono za zniszczenia dokonane przez Ukraińców. Doradzono więc, by po odszkodowanie zwrócić się do ministerstwa obrony.
W rejonie Briańska w wyniku ukraińskiego ataku zostały uszkodzone elementy infrastruktury energetycznej, przez co w mieście wystąpił blackout. Marne to pocieszenie w obliczu niemal katastrofy humanitarnej w Kijowie, gdzie rosyjskie ataki w połączeniu z wyjątkowo mroźną zimą mocno się dały we znaki mieszkańcom. Z kolei pod Debalcewem ukraińskie drony trafiły albo w magazyn amunicji, albo w pociąg z amunicją, miastem bowiem przez kilkadziesiąt minut wstrząsała kanonada potężnych eksplozji. W samym Krasnodarze natomiast trafiono w wyrzutnie kompleksu przeciwlotniczego S-300PMU.
Amerykańskie siły przechwyciły na Karaibach kolejny tankowiec rosyjskiej floty cieni. „Sagitta” płynęła pod banderą Gujany.
Jak donoszą media z USA, Pentagon planuje ograniczyć udział w elementach struktury sił NATO i szeregu grup doradczych sojuszu. Liczni urzędnicy zaznajomieni ze sprawą widzą w tym sygnał, że administracja Donalda Trumpa dąży do zmniejszenia obecności wojskowej Amerykanów w Europie.
Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował 20 stycznia, że rosyjskie działania militarne kolejny raz doprowadziły do uszkodzenia kilku ukraińskich podstacji elektroenergetycznych mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nuklearnego Elektrowni Atomowej w Czarnobylu oraz do całkowitego odcięcia zasilania w tej elektrowni.