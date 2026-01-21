„Przez cztery lata Rosja nie wykazuje żadnych oznak skruchy. Żadnych oznak dążenia do pokoju” – powiedziała w Davos przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wyraziła też pełną solidarność z Grenlandią i Królestwem Danii.

W miasteczku Nowaja Adygeja rosyjska rakieta przeciwlotnicza trafiła w dom mieszkalny w odległości ok. 2 km od swojej wyrzutni. Miasto leży w zachodniej części Republiki Adygei, enklawy wewnątrz Kraju Krasnodarskiego. Co zadziwiające, lokalna administracja oświadczyła, że zgodnie z przepisami mieszkańcy nie otrzymają od niej odszkodowania. Należy się ono za zniszczenia dokonane przez Ukraińców. Doradzono więc, by po odszkodowanie zwrócić się do ministerstwa obrony.

W rejonie Briańska w wyniku ukraińskiego ataku zostały uszkodzone elementy infrastruktury energetycznej, przez co w mieście wystąpił blackout. Marne to pocieszenie w obliczu niemal katastrofy humanitarnej w Kijowie, gdzie rosyjskie ataki w połączeniu z wyjątkowo mroźną zimą mocno się dały we znaki mieszkańcom. Z kolei pod Debalcewem ukraińskie drony trafiły albo w magazyn amunicji, albo w pociąg z amunicją, miastem bowiem przez kilkadziesiąt minut wstrząsała kanonada potężnych eksplozji. W samym Krasnodarze natomiast trafiono w wyrzutnie kompleksu przeciwlotniczego S-300PMU.

Amerykańskie siły przechwyciły na Karaibach kolejny tankowiec rosyjskiej floty cieni. „Sagitta” płynęła pod banderą Gujany.

Jak donoszą media z USA, Pentagon planuje ograniczyć udział w elementach struktury sił NATO i szeregu grup doradczych sojuszu. Liczni urzędnicy zaznajomieni ze sprawą widzą w tym sygnał, że administracja Donalda Trumpa dąży do zmniejszenia obecności wojskowej Amerykanów w Europie.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował 20 stycznia, że rosyjskie ​​działania militarne kolejny raz doprowadziły do ​​uszkodzenia kilku ukraińskich podstacji elektroenergetycznych mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nuklearnego Elektrowni Atomowej w Czarnobylu oraz do całkowitego odcięcia zasilania w tej elektrowni.