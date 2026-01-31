Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
31 stycznia 2026
Świat

1438. dzień wojny. Groźny odgłos dartej szmaty. Tak będziemy się bronić przed dronami

Drony i artyleria na froncie w Sumach Drony i artyleria na froncie w Sumach Francisco Richart / Zuma Press / Forum / Forum
Polski MON podpisał kontrakt na kompleksowy system przeciwdronowy San, który może chronić przed dronami skutecznie i efektywnie. Czyli nie tylko będzie je niszczył, ale będzie to robił tanim kosztem.

Kreml nie zgodził się z USA, że kontrola nad obwodem donieckim to jedyna nierozstrzygnięta kwestia negocjacji. W wywiadzie dla telewizji 29 stycznia doradca prezydenta Jurij Uszakow, który ostatnio nieomal jako jedyny urzędnik Kremla komentuje rozmowy amerykańsko-rosyjskie, stwierdził, że na agendzie „pozostaje wiele innych problemów”. Wydaje się, że Rosja przeciąga rozmowy i udaje dobrą wolę, a w istocie nie ma zamiaru przerywać działań bojowych przed osiągnięciem całkowitego zwycięstwa.

Budżet federalny Rosji w 2026 r. przewiduje przeznaczyć 12,93 tln rubli na wydatki z kategorii „obrona narodowa” – to mniej o 4,2 proc. w stosunku do 13,5 tln zaplanowanych w 2025. Wynika to ze spadku przychodów, w tym 20-proc. spadku przychodów ze sprzedaży ropy. Inne wydatki zostały jeszcze bardziej przycięte. Władze ewidentnie obawiają się gospodarczej ruiny, co mogłoby wywołać niezadowolenie, a to z kolei wykorzystaliby współpracownicy Putina, by go rozliczyć z dotychczasowych „osiągnięć”.

Koledzy biją swoich

Rosjanie ostatniej nocy atakowali Ukrainę, choć nie infrastrukturę energetyczną. Uderzali w osiedla mieszkaniowe. Zginęły cztery osoby, jest 26 rannych. Na szczęście w Kijowie udało się przywrócić prąd, ale w stolicy i Charkowie nie działają metro, wiele wind i ruchomych schodów.

Rosjanie znów zaczęli korzystać ze wsparcia pojazdów pancernych. Do takich natarć z udziałem czołgów i bojowych wozów piechoty dochodzi głównie pod Pokrowskiem. Ostatniej doby stracili trzy czołgi, pięć innych pojazdów pancernych i 870 żołnierzy.

Wciąż też zabijają jeńców wziętych do niewoli, co jest oczywiście zbrodnią wojenną. Ostatnio udokumentowano, że dopuściła się tego specjalna jednostka Sienież.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
