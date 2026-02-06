W aktach Epsteina wyraźny jest wątek rosyjski. Putin występuje w ponad tysiącu plików, Moskwa jest wymieniana ok. 9,5 tys. razy, a „rosyjskie dziewczyny” okazały się kluczowe w całym pedofilsko-stręczycielskim procederze.

Problem jest na tyle poważny, że odniósł się do niego sam rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zaprzeczył dwóm największym rewelacjom: domniemanym kontaktom Epsteina z Władimirem Putinem i jego związkom z rosyjskim wywiadem. Jak twierdzi, Kreml nie otrzymał od finansisty żadnych ofert. Formalnie nie mija się z prawdą, choć Epstein wielokrotnie – kanałami poufnymi i prywatnymi – starał się o spotkanie z Putinem. Można o tym przeczytać w jego korespondencji z ówczesnym sekretarzem Rady Europy Thorbjørnem Jaglandem.

Jeffrey Epstein i służby Rosji

Teoria o powiązaniach Epsteina z rosyjskimi służbami nie jest ani nowa, ani jedyna, równie często jest kojarzony z Mosadem. Z rosyjskimi służbami ma go łączyć modus operandi, metoda „honey trap”. Stąd spekulacje, że całe imperium seksualne miało służyć do zbierania kompromatów na zachodnich polityków i biznesmenów.

Christopher Steele, były szef działu rosyjskiego w MI6, we wtorek w Times Radio stwierdził: „Z moich źródeł w Ameryce wynika, że ​​(FBI) śledziło działania i operacje Epsteina od lat 70., a nawet dłużej. Epstein był powiązany z zorganizowaną przestępczością rosyjską w Brighton Beach w Nowym Jorku, a za jej pośrednictwem z rosyjską misją w Nowym Jorku. Prawie na pewno został zwerbowany”.

Tropów jest więcej. Z ustaleń rosyjskich dziennikarzy śledczych z „Dossier Center” wynika, że ubiegając się o rosyjską wizę w 2011 r., Epstein powołał się na moskiewską giełdę Wympieł. W tamtym czasie działała Międzynarodowa Organizacja Społeczna Wympieł – a Wympieł to nazwa jednostki specjalnej FSB, odpowiedzialnej za operacje antyterrorystyczne.