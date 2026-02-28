Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
28 lutego 2026
Świat

Iran pod bombami USA i Izraela. Dyplomacja przegrała. Co się wyłoni z mgły wojny?

Kłęby dymu nad Teheranem po rozpoczęciu operacji amerykańsko-izraelskiej. 28 lutego 2026 r. Kłęby dymu nad Teheranem po rozpoczęciu operacji amerykańsko-izraelskiej. 28 lutego 2026 r. Forum
Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły zapowiadaną od kilku tygodni, choć wstrzymywaną rozmowami, operację zbrojną. Według oficjalnych oświadczeń Waszyngtonu i Tel Awiwu uderzenia mają uprzedzić pozyskanie przez Iran zdolności mogących zagrozić Izraelowi i USA, ale celem wojny może być zmiana władzy w Iranie.

Donald Trump ogłosił rozpoczęcie „poważnych operacji zbrojnych” we właściwy sobie sposób, poprzez media społecznościowe. W ośmiominutowym nagraniu wyjaśnia powody tak: obrona Amerykanów poprzez wyeliminowanie irańskiego reżimu, którego działania mają bezpośrednio zagrażać terytorium USA, wojskom w bazach na Bliskim Wschodzie i sojusznikom Ameryki. Przytoczył wykrzykiwane w Iranie od dekad hasło „śmierć Ameryce” i kampanie terrorystyczne wspierane przez reżim w Teheranie, także poprzez regionalne siatki i organizacje (jak Hezbollah). Przypomniał też ostatnie krwawo stłumione demonstracje.

Ale po tym historycznym wstępie mówił już o bezpośrednim powodzie wojny – irańskim programie atomowym, któremu Ameryka od początku się sprzeciwiała. Trump podkreślił, że podjął próby dyplomatycznego porozumienia, które w jego ocenie Irańczycy odrzucili, a jego administracja straciła cierpliwość.

Czytaj także: Izrael i USA zaatakowały Iran. Trump: „Złożcie broń albo spotka was pewna śmierć”

Trump: Nigdy nie będą mieć broni jądrowej

Obok kwestii nuklearnej prezydent USA wskazał na rozwijane przez Iran technologie rakietowe, które miały doprowadzić do zbudowania pocisków zdolnych do zaatakowania „naszych sojuszników i przyjaciół w Europie”, bazy wojskowe w regionie, a wkrótce sięgnięcia terytorium Stanów Zjednoczonych. To zagrożenie stanowi według Trumpa ryzyko dla podstawowych interesów bezpieczeństwa USA i jest podstawą do użycia siły.

„Zniszczymy ich rakiety i obrócimy ich przemysł rakietowy w gruzy.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
