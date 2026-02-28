Iran pod bombami USA i Izraela. Dyplomacja przegrała. Co się wyłoni z mgły wojny?

Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły zapowiadaną od kilku tygodni, choć wstrzymywaną rozmowami, operację zbrojną. Według oficjalnych oświadczeń Waszyngtonu i Tel Awiwu uderzenia mają uprzedzić pozyskanie przez Iran zdolności mogących zagrozić Izraelowi i USA, ale celem wojny może być zmiana władzy w Iranie.

Donald Trump ogłosił rozpoczęcie „poważnych operacji zbrojnych” we właściwy sobie sposób, poprzez media społecznościowe. W ośmiominutowym nagraniu wyjaśnia powody tak: obrona Amerykanów poprzez wyeliminowanie irańskiego reżimu, którego działania mają bezpośrednio zagrażać terytorium USA, wojskom w bazach na Bliskim Wschodzie i sojusznikom Ameryki. Przytoczył wykrzykiwane w Iranie od dekad hasło „śmierć Ameryce” i kampanie terrorystyczne wspierane przez reżim w Teheranie, także poprzez regionalne siatki i organizacje (jak Hezbollah). Przypomniał też ostatnie krwawo stłumione demonstracje.

Ale po tym historycznym wstępie mówił już o bezpośrednim powodzie wojny – irańskim programie atomowym, któremu Ameryka od początku się sprzeciwiała. Trump podkreślił, że podjął próby dyplomatycznego porozumienia, które w jego ocenie Irańczycy odrzucili, a jego administracja straciła cierpliwość.

Czytaj także: Izrael i USA zaatakowały Iran. Trump: „Złożcie broń albo spotka was pewna śmierć”

Trump: Nigdy nie będą mieć broni jądrowej

Obok kwestii nuklearnej prezydent USA wskazał na rozwijane przez Iran technologie rakietowe, które miały doprowadzić do zbudowania pocisków zdolnych do zaatakowania „naszych sojuszników i przyjaciół w Europie”, bazy wojskowe w regionie, a wkrótce sięgnięcia terytorium Stanów Zjednoczonych. To zagrożenie stanowi według Trumpa ryzyko dla podstawowych interesów bezpieczeństwa USA i jest podstawą do użycia siły.

„Zniszczymy ich rakiety i obrócimy ich przemysł rakietowy w gruzy.