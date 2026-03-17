Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
17 marca 2026
Świat

1483. dzień wojny. Oszustwa, kreatywna księgowość, łapówki. Tak działa rosyjski przemysł zbrojeniowy

Rosyjski Su-57 podczas targów lotniczych Airshow China, listopad 2024 r. Rosyjski Su-57 podczas targów lotniczych Airshow China, listopad 2024 r. Hector Retmal / AFP / East News
Flagowe programy rosyjskiej zbrojeniówki mają poważne problemy: od braków kluczowych komponentów po afery korupcyjne. Ich rzeczywista wartość bojowa budzi coraz więcej wątpliwości.

W piątek 13 marca 2026 r. polskie MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznania radioelektronicznego Ił-20. Maszyna prowadziła rozpoznanie nad wodami międzynarodowymi, lecz w polskim obszarze odpowiedzialności za ruch lotniczy (FIR Warszawa). Samolot nie naruszył naszej przestrzeni powietrznej, ale wykonywał lot z wyłączonym transponderem i bez złożonego planu lotu.

W obozie szkoleniowym 76. Czernichowskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej Gwardii w regionie pskowskim wybuchł bardzo potężny pożar. Przyczyny i skutki nie są na razie znane. W Rosji w ostatnim czasie dochodzi jednak do licznych pożarów – np. w 123. Lotniczym Zakładzie Remontowym w Starajej Russie w obwodzie nowogrodzkim, gdzie minionej nocy spadły ukraińskie drony. Inne uderzyły w zbiorniki paliw w Łabińsku w Kraju Krasnodarskim.

Ukraiński korespondent wojenny Kostiantyn Maszowiec podaje, że od końca stycznia do około 10 marca armia ukraińska wyzwoliła ponad 400 km kw. na kierunkach Ołeksandriwki i Hulajpola. Według niego w ciągu ostatniego tygodnia siły ukraińskie dokonały kolejnych przełamań taktycznych: wkroczyły do Sicznewego, dotarły do wschodnich obrzeży Woskresenki, posunęły się w stronę Nowoiwaniwki, weszły w południowo-wschodnią część Nowomykołajiwki oraz zajęły Rybne. Prawdopodobnie opanowały także Sicznewe i Worone.

Maszowiec ocenił, że elementy rosyjskiej 39. Brygady Zmechanizowanej Gwardii z 68. Korpusu Armijnego Wschodniego Okręgu Wojskowego, operujące na wschód od rzeki Wowcza, będą musiały wycofać się na linię Woskresenka–Maliiwka, aby bronić się przed ukraińskimi kontratakami.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
