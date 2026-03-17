1483. dzień wojny. Oszustwa, kreatywna księgowość, łapówki. Tak działa rosyjski przemysł zbrojeniowy

Flagowe programy rosyjskiej zbrojeniówki mają poważne problemy: od braków kluczowych komponentów po afery korupcyjne. Ich rzeczywista wartość bojowa budzi coraz więcej wątpliwości.

W piątek 13 marca 2026 r. polskie MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznania radioelektronicznego Ił-20. Maszyna prowadziła rozpoznanie nad wodami międzynarodowymi, lecz w polskim obszarze odpowiedzialności za ruch lotniczy (FIR Warszawa). Samolot nie naruszył naszej przestrzeni powietrznej, ale wykonywał lot z wyłączonym transponderem i bez złożonego planu lotu.

W obozie szkoleniowym 76. Czernichowskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej Gwardii w regionie pskowskim wybuchł bardzo potężny pożar. Przyczyny i skutki nie są na razie znane. W Rosji w ostatnim czasie dochodzi jednak do licznych pożarów – np. w 123. Lotniczym Zakładzie Remontowym w Starajej Russie w obwodzie nowogrodzkim, gdzie minionej nocy spadły ukraińskie drony. Inne uderzyły w zbiorniki paliw w Łabińsku w Kraju Krasnodarskim.

Ukraiński korespondent wojenny Kostiantyn Maszowiec podaje, że od końca stycznia do około 10 marca armia ukraińska wyzwoliła ponad 400 km kw. na kierunkach Ołeksandriwki i Hulajpola. Według niego w ciągu ostatniego tygodnia siły ukraińskie dokonały kolejnych przełamań taktycznych: wkroczyły do Sicznewego, dotarły do wschodnich obrzeży Woskresenki, posunęły się w stronę Nowoiwaniwki, weszły w południowo-wschodnią część Nowomykołajiwki oraz zajęły Rybne. Prawdopodobnie opanowały także Sicznewe i Worone.

Maszowiec ocenił, że elementy rosyjskiej 39. Brygady Zmechanizowanej Gwardii z 68. Korpusu Armijnego Wschodniego Okręgu Wojskowego, operujące na wschód od rzeki Wowcza, będą musiały wycofać się na linię Woskresenka–Maliiwka, aby bronić się przed ukraińskimi kontratakami.