Trump w oparach absurdu. Czy USA uderzą nocą na Iran? Nie dajmy się zwieść, plan nie istnieje

Wszystko to byłoby może zabawne, gdyby nie dotyczyło zdrowia i życia tysięcy Irańczyków. Dziś w nocy mogą zginąć w amerykańskim ataku, który – zdaniem Trumpa – „sprowadzi ich do epoki kamienia łupanego, czyli tam, gdzie pasują”.

Prezydent USA Donald Trump we wtorek opublikował na swojej platformie Truth Social taki wpis na temat Iranu: „Cała cywilizacja zginie dziś wieczorem, już nigdy nie odżyje”. I dalej: „Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie. Jednak teraz, gdy mamy całkowitą zmianę reżimu i dominują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE?”.

Z kolei w niedzielę w tym samym miejscu przekonywał, że „wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostu w Iranie, wszystko w jednym. Nie będzie niczego podobnego!!! Otwórzcie tę cholerną cieśninę (Ormuz – red.), wy szalone skur..., albo traficie do piekła – PO PROSTU PATRZCIE! Chwała Allahowi”.

Później ogłosił, że przesuwa pierwotny termin upłynięcia ultimatum w sprawie otwarcia przez Irańczyków Ormuzu o 24 godziny – oznacza to godz. 2 po północy w środę polskiego czasu.

Trump 6 kwietnia: „Mamy plan, zgodnie z którym po tym terminie każdy most w Iranie zostanie zniszczony do jutra w nocy o godz. 12 (do dzisiejszej północy na wschodnim wybrzeżu USA, czyli do 6 rano polskiego czasu). Każda elektrownia w Iranie będzie nieczynna, będzie płonąć, eksplodować i nigdy więcej nie będzie używana”. Czyli w cztery godziny będzie po wszystkim.

Dla porządku należy zaznaczyć, że atakowanie infrastruktury cywilnej (elektrownie, mosty) bez wyraźnego powodu militarnego jest zbrodnią wojenną. Ale zanurzając się dalej w oparach absurdu, prezydent USA powiedział, że naród irański popiera te działania (bombardowania), twierdząc przy tym, że byłby zły, gdyby ataki ustały.