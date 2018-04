Kim są kandydaci PiS na prezydentów największych miast?

W czwartek 26 kwietnia odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, na którym zatwierdzono kandydatów na prezydentów w jesiennych wyborach. W ubiegłym tygodniu propozycje nazwisk zatwierdzili na osobnym spotkaniu liderzy PiS i obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarnej Polski (Zbigniewa Ziobry) i Porozumienia Jarosława Gowina.

„To są nasi kandydaci. Będą jeszcze prezentowani we własnych miastach. To nie jest początek kampanii wyborczej, bo jej początek określa prawo. Teraz jesteśmy w okresie przygotowawczym, w którym nasi kandydaci, mam nadzieję, będą intensywnie uczestniczyć” – mówił prezes PiS. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się między 17 października a 9 listopada. Dokładną datę wskaże na przełomie lipca i sierpnia premier Mateusz Morawiecki.

BIAŁYSTOK: Jacek Żalek

Rocznik 1973. Działa w partii Porozumienie Jarosława Gowina. Poseł od 2007 roku. Z początku kandydował do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej, ale opuścił jej szeregi w roku 2013, zawieszony wcześniej w prawach członka za łamanie dyscypliny. W ostatnich wyborach parlamentarnych (2015) startował już z list PiS w okręgu białostockim. Z PO odszedł wraz z Jarosławem Gowinem i Johnem Godsonem. Współpracował z partią Polska Jest Najważniejsza i Stowarzyszeniem „Republikanie” Przemysława Wiplera. W latach 2013–2015 zasiadał w prezydium partii Polska Razem (z jej ramienia ubiegał się o mandat europosła, bez powodzenia). Od 2014 roku członek Sprawiedliwej Polski, przemianowanej na Zjednoczoną Prawicę. Kandydaturę Jacka Żalka na prezydenta Białegostoku popierał Jarosław Gowin. Żalek zasłynął z kontrowersyjnych wypowiedzi m.in. na temat uchodźców („Problem polega na tym, że przyjechali nie ci, którzy byli zaproszeni – nie ci wykształceni, którzy mieli podjąć pracę, tylko zwykła hołota”, źródło: TVP3) i aborcji („Jeżeli ciąża nie rzutuje na stan zdrowia kobiety, to czym szkodzi, że zostanie rozwiązana w sposób naturalny? Poza tym, że zwalnia kobietę z odpowiedzialności za zabicie dziecka”, źródło: TOK FM). Sam uważa się za „przeszczęśliwego ojca trójki dzieci”.

BYDGOSZCZ: Tomasz Latos

Rocznik 1964. Członek i poseł PiS, lekarz, wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia. Pełni funkcję szefa zarządu Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim (wygrywa zawsze z silnym poparciem Jarosława Kaczyńskiego). Działacz samorządowy od 1998 roku – był radnym dwa razy z rzędu. Poseł od 2005 roku. Jak podkreśla, jest aktywny w Sejmie, ale i działa dla regionu (wśród zasług wymienia rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego, budowę Domu Jubileuszowego Fundacji Wiatrak, odnowę regionalnych zabytków i wsparcie dla uczelni). Po rekonstrukcji rządu i wymianie Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera pytał na Twitterze nie po linii swojej partii: „Co dalej? Zadaję sobie to pytanie, tak jak wielu. Jedno pewne – ustawy o SN i KRS przykryte zmianą w rządzie”. Latos pisze o sobie na swojej stronie internetowej: „Rodowity bydgoszczanin, choć urodzony w poznańskiej klinice 8 marca 1964 roku”. Pasjami gra w brydża sportowego. Latos był jednym z trzech potencjalnych kandydatów do fotela prezydenta Bydgoszczy – obok Piotra Króla i Łukasza Schreibera. Pomogło zaufanie prezesa i doświadczenie parlamentarne.

GDAŃSK: Kacper Płażyński

Rocznik 1989. Młodszy syn Macieja Płażyńskiego, byłego marszałka Sejmu, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Absolwent prawa. Do PiS zapisał się po zwycięskich dla tego ugrupowania wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Pisywał do portalu gdanskstrefa.com. W maju zeszłego roku ujawniono, że dostał kierowniczą posadę w centrali spółki Energa w Gdańsku (odpowiada za organizację ładu korporacyjnego). Opozycja sugerowała, że pracę tę dostał po znajomości. Jego nazwisko w kontekście gdańskich wyborów wymieniano na przemian z Karolem Nawrockim, dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Płażyński angażował się ostatnio w sprawę ujawniania rzekomych afer deweloperskich (złożył zawiadomienie przeciw prezydentowi miasta Pawłowi Adamowiczowi i byłemu wiceprezydentowi Maciejowi Lisickiemu w sprawie domniemanych nieprawidłowości sprzedaży 81 mieszkań z 90-proc. bonifikatą na osiedlu Cygańska Góra). Wielkim zwolennikiem tej kandydatury jest poseł Janusz Śniadek (PiS). Z oficjalnego biogramu Płażyńskiego dowiadujemy się, że należy do Związku Legionistów Polskich i jest porucznikiem Związku Piłsudczyków RP. W wyborach zmierzy się z dotychczasowym prezydentem Pawłem Adamowiczem i kandydatem PO (wymienia się Agnieszkę Pomaskę i Jarosława Wałęsę).