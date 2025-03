Szukamy dobrego domu dla dobrych psów

Raz w miesiącu nasze łamy oddajemy im, „stworzeniom metafizycznym” – jak by to powiedział Tym. Mamy nadzieję, że uda nam się połączyć dobrych ludzi z dobrymi zwierzętami.

Jestem wesołkiem uwielbiającym spacery i czułość. W domu tymczasowym mam koleżankę, z którą chętnie bawię się w ogrodzie. Umiem chodzić na smyczy, zostaję sam w domu bez problemu. Nie szczekam, nie niszczę. Lubię podróże samochodem, bo zwykle oznacza to wycieczkę do lasu. Będę wiernym przyjacielem.

Jestem statecznym psiakiem. W schronisku wylądowałem na początku jesieni, szybko jednak zostałem zabrany do domu tymczasowego w Warszawie. Tutaj się otwieram, uczę się życia w mieście. I naprawdę dobrze mi idzie! Ze wszystkimi się dogaduje, również z kotem. Brakuje mi tylko domu na stałe.

Przypominam owczarka niemieckiego, ale jestem trochę mniejszy i delikatniejszy. Nie szukam guza, jestem spokojny, a kanapa to moje ulubione miejsce w domu. Gdy trafiłem do schroniska, byłem zupełnie załamany. W domu tymczasowym przeżywam drugą młodość. Jestem pełen życia i nadziei.

Jestem już dojrzały, ale wciąż mam siły. Wiem, co to winda, umiem zachować się w mieszkaniu i chodzić na smyczy. Na nic nie choruję, utrzymuję czystość w domu i kocham się przytulać. Gdybym mógł, każdą chwilę spędzałbym w towarzystwie człowieka, ale jeśli muszę zostać sam, nie robię z tego problemu. Za kanapę i trochę miłości oddam serce.

Nasza mama jest w typie owczarka niemieckiego, więc i my będziemy pewnie średnich rozmiarów. Umiemy załatwiać się na podkłady i uczymy się chodzić na smyczy. Mieszkamy w domu tymczasowym, ale bardzo potrzebujemy trafić już do swoich rodzin. Razem albo osobno.

Nasz nieodżałowany przyjaciel Stanisław Tym, który zmarł 6 grudnia 2024 r., był człowiekiem instytucją. Znany był nie tylko ze swojego błyskotliwego humoru, celnych obserwacji i umiejętności wyłapywania absurdów rzeczywistości, ale także z dobroci, którą dzielił się i z ludźmi, i ze zwierzętami. Pamięć o Staszku, jego twórczości, dowcipie i anegdotach nie przeminie. Chcielibyśmy jednak, żeby także ta jego legendarna miłość i troska o zwierzęta trwały. Dlatego właśnie powstał „Kącik adopcyjny im. Stanisława Tyma”. Raz w miesiącu nasze łamy oddajemy im, „stworzeniom metafizycznym” – jak by to powiedział Tym. Mamy nadzieję, że uda nam się połączyć dobrych ludzi z dobrymi zwierzętami. Bo dobroć nie jest fanaberią, jest obowiązkiem. Także naszym wobec Staszka.

Jogi

Warszawa, piesek, 1 rok, 10 kg, bardzo aktywny, mały, wykastrowany, zaszczepiony, odrobaczony

Jestem pogodnym psem. Kiedyś nazywałem się Zgredek, ale w schronisku mówią, że to imię w ogóle do mnie nie pasuje. Wołają mnie Jogi, a mnie to imię bardzo się podoba, zawsze przychodzę na wołanie, niewołany zresztą też przychodzę. Umiem chodzić na smyczy, uwielbiam inne psiaki i podobno z każdym dniem robię się coraz spokojniejszy.