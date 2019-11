Co zostało z muru, który dzielił Berlin

W cieniu berlińskiego muru żyły miliony. 30 lat temu mur upadł, cień pozostał.

Wydawałoby się, że 156 km betonu i zasieków musi zostawić jakiś ślad. Przy Bernauer Strasse owszem jest całkiem spory kawałek. Dobrze zachowany mur. Wystarczy dołożyć kilku statystów z karabinami, psy i każdy poczuje tamtą grozę. Albo przynajmniej namiastkę. Ale to pomnik, pozostawiony ku przestrodze i radości turystów. Kilka metrów dalej ślad kieruje prosto na nowo budowany budynek. Za nim po prostu znika, a może kryje się pod sąsiednim budynkiem? Urywa się i trzeba go mozolnie szukać. Ślad zarasta jak dżungla, w której to, co było wczoraj, dziś jest czymś zupełnie innym.