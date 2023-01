Nostalgicznie, ale z optymizmem. Rozdaliśmy Paszporty POLITYKI. 30. raz!

Rozdane! Za nami 30. edycja Paszportów POLITYKI. Podsumowaliśmy ostatni rok w kulturze, kolejny trudny dla branży i twórców zdanych na (nie)łaskę władz, ale i minione trzy dekady polskiej twórczości. Wchodzimy w czwartą.

Paszporty POLITYKI znowu przeszły do historii. A w tym roku szczególnie, bo nagrody wręczane przez tygodnik „Polityka” właśnie skończyły 30 lat. Szczęśliwie się złożyło, że trzydziestkę obchodziliśmy po pandemicznej przerwie ponownie w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Gospodarzami wieczoru byli Grażyna Torbicka i redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński, którzy witali gości na widowni i przed ekranami – galę transmitowała stacja TVN, oglądali ją z nami także użytkownicy naszych mediów społecznościowych. Była okazja do spotkań: twarzą w twarz i wirtualnie.

Był też pretekst do wspomnień. Równo 30 lat temu – w 1993 r. – narodziła się idea nagradzania młodych polskich twórców. Pomysłodawcą Paszportów POLITYKI był Zdzisław Pietrasik, zmarły w 2017 r. wybitny publicysta, wieloletni szef działu kultury naszego tygodnika. Wręczyliśmy odtąd 206 Paszportów, a 26 osób otrzymało tytuł Kreatora Kultury. Zmieniały się okoliczności, a z nimi nasza nagroda. Kategoria „muzyka popularna” kiedyś nosiła nazwę „rock, pop, estrada” (tegoroczni nominowani – raperzy – mogliby się w niej nie zmieścić), a „sztuki wizualne” były po prostu „plastyką”. Od 2016 r. Paszporty przyznajemy też w najmłodszej dziedzinie „kultury cyfrowej” – za dzieła wykorzystujące język programowania.

Dziś do listy laureatek i laureatów dopisujemy kolejnych twórców: zdolnych i już wielkich. „W 30 lat od swoich początków Paszporty POLITYKI odnajdują dawnych laureatów i nominowanych w sytuacji niekwestionowanych liderów swoich dziedzin” – pisze na łamach „Polityki” Bartek Chaciński. To napawa nadzieją. I choć przez trzy dekady dwanaście razy zmieniał się w Polsce minister kultury, to od ośmiu lat nie gościliśmy na galach osoby piastującej obecnie to stanowisko. Kultura nie może liczyć na dotacje i wsparcie: ani w czasach pandemii, ani galopującej inflacji.

Jak powiedział ze sceny Jerzy Baczyński – kultura, mimo wszystko, zawsze była przepełniona wolnością. Dlatego nie tracimy nadziei i z nią wchodzimy w czwartą dekadę Paszportów POLITYKI.