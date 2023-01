Paszporty POLITYKI wręczone! Laureaci są rówieśnikami nagrody. Zdolni i wielcy

Nadzieją napawa to, że w 30 lat od swoich początków Paszporty POLITYKI odnajdują dawnych laureatów i nominowanych w sytuacji niekwestionowanych liderów swoich dziedzin. W tym jubileuszowym roku patrzymy więc w przyszłość, zarazem spoglądając wstecz.

Lata 90. wracają. W serialach takich jak „Wielka woda” Jana Holoubka, w licznych wystawach czy spektaklach odnoszących się do pierwszej dekady nowej Polski. Ale wracają też w biogramach laureatów Paszportów POLITYKI, którzy coraz częściej – jak Agata Słowak, Anna Sułkowska-Migoń czy Jakub Skrzywanek – okazują się rówieśnikami tej nagrody. W tym jubileuszowym roku patrzymy więc w przyszłość, zarazem spoglądając wstecz.

To oglądanie się przez ramię ma oczywiście niepokojący wymiar. Wojna w Ukrainie wywarła mocny wpływ na życie kulturalne w Polsce (co także widać w tegorocznych Paszportach). A myśląc i mówiąc o jej powodach i konsekwencjach, także odnosimy się co rusz do bardzo jeszcze niepewnego politycznie okresu po transformacji.

Nadzieją napawa z kolei to, że w 30 lat od swoich początków Paszporty POLITYKI odnajdują dawnych laureatów i nominowanych w sytuacji niekwestionowanych liderów swoich dziedzin. To dlatego w tym roku aż troje artystów otrzymało od nas nagrody specjalne Kreatora Kultury. Skalę obiektów najlepiej widać z pewnego dystansu. Wielkość artystów – w nieco dłuższym dystansie czasowym. Wydaje nam się, że trzydziestka to już dobry przystanek i nie najgorszy punkt widokowy.

Laureaci Paszportów POLITYKI 2022

Film: Jan Holoubek

Teatr: Jakub Skrzywanek

Literatura: Grzegorz Piątek

Sztuki wizualne: Agata Słowak

Muzyka poważna: Anna Sułkowska-Migoń

Muzyka popularna: 1988

Kultura cyfrowa: Anna i Jakub Górniccy (Outriders)

Kreatorzy Kultury: Dorota Masłowska, Ryszard Poznakowski, Wilhelm Sasnal