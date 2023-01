Muzyka poważna: Anna Sułkowska-Migoń laureatką Paszportów POLITYKI

Ludzie i style

Celebryci w roli coachów

„Strzelaj do księżyca. Nawet jeśli nie trafisz, wylądujesz wśród gwiazd”. To nie z Paulo Coelho. To jeden z wykładów motywacyjnych, za które – po specjalistach od coachingu i mentoringu – wzięli się celebryci z telewizji.