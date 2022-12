Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Szymon Chojnacki

Od 2017 r. Szymon Chojnacki jest freelancerem, występuje na scenach niemieckich, austriackich, włoskich i brytyjskich z szerokim repertuarem.

Bas-baryton, urodzony w 1984 r. Studiował w poznańskiej Akademii Muzycznej, a następnie w Musikhochschule w Lubece oraz Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. W obu tych niemieckich miastach uczestniczył też w studiach operowych. W latach 2011–16 był związany z teatrem operowym w Lucernie w Szwajcarii. Od 2017 r. jest freelancerem; występuje na scenach niemieckich, austriackich, włoskich i brytyjskich.

Jego repertuar jest szeroki: w wiedeńskiej Staatsoper uczestniczył w wystawieniu „Burzy” współczesnego twórcy Thomasa Adèsa, w teatrze w Passau śpiewał w „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webbera, „Platée” Jeana-Philippe’a Rameau czy „Lisiczce Chytrusce” Leoša Janáčka. Wykonuje też pieśni i muzykę oratoryjno-kantatową. W tym roku polskie wydawnictwo muzyczne Acte Préalable wydało z inicjatywy śpiewaka płytę, na której on oraz turecka sopranistka Sen Açar z pianistą Jakubem Tchorzewskim wykonują komplet pieśni autorstwa legendarnego pianisty-wirtuoza z I połowy XX w. – Ignacego Friedmana; utwory te były co prawda w tamtych czasach wydane w Polsce, jednak dziś są zupełnie nieznane.

Płyta została wysoko oceniona przez krytykę, także w Niemczech, gdzie otrzymała nominację do prestiżowych nagród OPUS Klassik; nominowana jest również do nagród International Classical Music Awards. Dorota Kozińska nominuje artystę do Paszportu POLITYKI „za odwagę, która zaowocowała pierwszym w historii nagraniem wszystkich pieśni Ignacego Friedmana. Nagraniem znakomitym, przegapionym przez wielu polskich krytyków, za to docenionym już za granicą. Ogromna w tym zasługa współinicjatora przedsięwzięcia, a zarazem wykonawcy większości z tych utworów, śpiewaka obdarzonego niezwykle urodziwym i doskonale prowadzonym bas-barytonem, twórcy interpretacji przemyślanych i intymnych”. Jakub Puchalski dodaje: „To de facto międzynarodowe odkrycie pieśni Ignacego Friedmana. Sporo czasu poświęciłem tej płycie na antenie Radia Chopin – warta jest tego!”.

Pozostali nominowani w kategorii muzyka poważna: Lilianna Krych i Anna Sułkowska-Migoń

***

Oni nominowali: Anna S. Dębowska („Gazeta Wyborcza”), Jacek Hawryluk (Polskie Radio Dwójka), Dorota Kozińska (publicystka niezależna), Jacek Marczyński („Rzeczpospolita”, „Ruch Muzyczny”), Jakub Puchalski (publicysta niezależny), Adam Rozlach (Polskie Radio Jedynka), Krzysztof Stefański („Ruch Muzyczny”), Jan Topolski („Glissando”), Marlena Wieczorek (meakultura.pl), Kinga A. Wojciechowska („Presto”).

Ponadto zgłoszeni zostali: Robert Bachara (skrzypek barokowy), Tymoteusz Bies (pianista), Andrzej Filończyk (baryton), Marta Gardolińska (dyrygentka), Andrzej Grygier (gitarzysta), Justyna Khil (sopranistka), Krzysztof Komendarek-Tymendorf (altowiolista), Dawid Lubowicz (skrzypek), Szymon Mechliński (baryton), Wojciech Niedziółka (skrzypek), Antonina Nowacka (wokalistka), Grzegorz Skrobiński (pianista), Karolina Sofulak (reżyserka), Jacek Sotomski (kompozytor), Marek Szlezer (pianista), Sulamita Ślubowska (skrzypaczka), Ignacy Jan Wiśniewski (pianista), Cohaere Ensemble, NeoQuartet.