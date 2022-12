Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Anna Sułkowska-Migoń

To nominacja za tegoroczne sukcesy, ale też za samorozwój, który ją do tego doprowadził – od skrzypiec, przez altówkę, sukcesy w kameralistyce, po dyrygenturę.

Urodzona w 1995 r. w Krakowie dyrygentka, która początkowo była instrumentalistką – studiowała grę na altówce na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym. Następnie odbyła studia licencjackie z dyrygentury symfoniczno-operowej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy u swego ojca Piotra Sułkowskiego, również dyrygenta i studia magisterskie w krakowskiej Akademii na kierunku dyrygentury symfonicznej (u Łukasza Borowicza) oraz chóralnej. Dwukrotna stypendystka programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent-rezydent”, w sezonie artystycznym 2021/22 pełniła funkcję rezydenta w Sinfonii Iuventus, a wcześniej w Filharmonii Dolnośląskiej, dyrygowała też różnymi zespołami zagranicznymi i krajowymi – w październiku po raz pierwszy orkiestrą Filharmonii Narodowej.

Zaangażowana jest też w działalność edukacyjną: jako instruktorka ZHR przyczyniła się do popularyzacji kultury muzycznej wśród młodzieży, m.in. współtworząc i koordynując koncerty „Harcerskie Jazzy” oraz wydając płytę „Harcerska Piosnka”. W tym roku zaczęła wypływać na szersze wody: w marcu wygrała międzynarodowy konkurs dla dyrygentek La Maestra w Paryżu, otrzymała też nagrodę Taki Alsop Conducting Fellowship, a w ostatnich dniach Nagrodę Koryfeusza Muzyki Polskiej w kategorii Odkrycie Roku oraz zaproszenie do programu Hart Institute of Women Conductors przy operze w Dallas.

Marlena Wieczorek nominuje ją za tegoroczne sukcesy, „ale też za samorozwój, który ją do tego doprowadził – od skrzypiec, przez altówkę, sukcesy w kameralistyce, po dyrygenturę. Ujmująca i wymagająca podkreślenia jest działalność społeczna artystki na rzecz dzieci”. Krzysztof Stefański również mówi o samorozwoju artystki: „Zwycięstwo na konkursie La Maestra w Paryżu mogło zaskoczyć, ale to efekt studiów i ciężkiej pracy asystentki w Filharmonii Dolnośląskiej oraz Sinfonii Iuventus. Teraz czas, by jej ogromną muzykalność, wrażliwość i nieprzeciętną radość tworzenia sztuki poznały największe estrady”.

Oni nominowali: Anna S. Dębowska („Gazeta Wyborcza”), Jacek Hawryluk (Polskie Radio Dwójka), Dorota Kozińska (publicystka niezależna), Jacek Marczyński („Rzeczpospolita”, „Ruch Muzyczny”), Jakub Puchalski (publicysta niezależny), Adam Rozlach (Polskie Radio Jedynka), Krzysztof Stefański („Ruch Muzyczny”), Jan Topolski („Glissando”), Marlena Wieczorek (meakultura.pl), Kinga A. Wojciechowska („Presto”).

