To jeszcze nie koniec

Salwador z kraju upadłego ewoluował w prawicową utopię z autorytarną władzą i bitcoinami w bankomatach. Donald Trump zauważa to, nieco może zazdrości i próbuje wykorzystać. Do salwadorskich megawięzień chciałby deportować osoby odsiadujące w USA długie wyroki. To jeden z wielu jego sensacyjnych pomysłów (obok planu zajęcia Grenlandii, Kanady, Kanału Panamskiego i Strefy Gazy), z tą różnicą, że rządzący Salwadorem Nayiba Bukele, 43-letni autor radykalnych reform, Trumpa akurat poważa. Z wzajemnością. O międzynarodowej koalicji powstającej pod patronatem MAGA pisze na polityka.pl Mateusz Mazzini.