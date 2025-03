To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Na polityka.pl rozpoczynamy nowy cykl pod hasłem „Kulturalnie polecamy i ostrzegamy”. Co piątek autorzy i autorki działu kultury POLITYKI podpowiedzą, czego nie należy przeoczyć, a co z czystym sumieniem można odpuścić. Oglądamy filmy, wystawy i spektakle, czytamy, słuchamy, gramy. I zapraszamy do regularnej lektury. W pierwszym odcinku Bartek Chaciński omawia nową czasową wystawę w Muzeum POLIN (tu trzeba być) i sprawdza, co na swoim nowym albumie „ga-ga” Lady Gaga (nic bardzo odkrywczego). W kulturze, jak w życiu, tydzień był słodko-gorzki. Kolejny przegląd w najbliższy piątek.

Elon Musk korzysta z przywilejów władzy, a żądza społecznego odwetu narasta. Ale czy można zrobić cokolwiek, żeby go naprawdę zabolało? Adam Grzeszak na polityka.pl opisuje dość sprawdzoną metodę: bojkot konsumencki. W ramach globalnej akcji #TeslaTakedown (w wolnym tłumaczeniu: niszcz Teslę) posiadacze Tesli przesiadają się do innych aut i pikietują. Sprzedaż faktycznie spadła, akcje firmy od początku roku straciły kilkadziesiąt procent, a sam Musk, którego obwołano niedawno pierwszym bilionerem, wrócił do skromnego grona miliarderów. Pytanie, czy teraz on się jakoś nie zemści.

Potwierdziły się doniesienia POLITYKI: Radosław Piesiewicz jako prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki pośredniczył w umowach sponsorskich zawieranych ze spółkami Skarbu Państwa. I zarobił na tym krocie. Gdańska Prokuratura Regionalna właśnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Marcin Piątek na naszych łamach pierwszy opisał modus operandi Piesiewicza, który dziś pełni funkcję prezesa PKOl. Prof. Michał Romanowski, adwokat i wykładowca, w rozmowie z Piątkiem objaśnia, co grozi za taką „kumulację przestępstw”.

Czy warto zasięgać drugiej opinii lekarskiej we własnej sprawie? Warto i wolno, ale w Polsce to nadal tabu. W najnowszym odcinku podkastu medycznego problem analizuje kardiolog i bloger POLITYKI Stefan Karczmarewicz. Jak zauważa, na Zachodzie to norma, że diagnozy i sposoby leczenia potwierdza się u innych specjalistów. Polski pacjent tego nie robi. A jeśli już czasem robi, to w gabinecie o tym nie wspomina. Co nie służy ani zdrowiu, ani zdrowym relacjom pacjent–lekarz.

W ramach podkastu historycznego POLITYKI i korzystając z chwili lepszej pogody, inaugurujemy nową serię „City break” według autorskiego pomysłu prof. Marcina Zaremby. Wspólnie z ekspertami zwiedzamy Europę śladami przeszłości. Zaczynamy od Wiednia, a naszym przewodnikiem jest prof. Maciej Janowski, dyrektor Instytutu Historii PAN. To wyprawa tropem dynastii Habsburgów przez majestatyczne pałace, skarbce, komnaty i muzea. Prócz tego podpowiadamy, gdzie znaleźć „prześmieszne rzeźby” i wypić najlepszą kawę melange.