To jeszcze nie koniec

Redakcja
26 sierpnia 2025
26 sierpnia 2025
Trzecia noga prezydenta Macrona. Trzecia noga prezydenta Macrona. x.com/mog_russen
Trzecia noga Macrona

Polacy dali się nabrać AI. Najpierw Grok (działa przy platformie X) błędnie wskazał reporterkę, która zadała szefowi MON dziwnie brzmiące pytanie („Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do USA?”), potem po sieci niosło się zdjęcie europejskich przywódców czekających na spotkanie z Trumpem jak na zbawienie. Wylał się hejt, a wystarczyło się przyjrzeć: Macron ma na grafice więcej nóg, niż należy. Co to mówi o nas i o AI, pisze na polityka.pl Michał Tomasik.

Absurdalne oskarżenie.ShutterstockAbsurdalne oskarżenie.

Za pigułki przed sąd

Jarosław Górnicki, pediatra i alergolog, od 2016 r. przepisuje pacjentkom tabletki „dzień po”, które przestały być dostępne bez recepty. Na drzwiach gabinetu objaśnia: „Tak jak można zabezpieczyć się przed wstrząsem po ukłuciu pszczoły, tak samo można zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą”. Resort zdrowia zaczął się Górnickiemu przyglądać i domagać dokumentacji medycznej. Odmówił, więc odpowie przed sądem. Sprawę opisuje Agata Szczerbiak.

Pierwsza dama.Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.plPierwsza dama.

Nawrocka i mamuśki

Pierwsza dama pierwszy raz wystąpiła publicznie w nowej roli: w weekend wzięła udział w festiwalu piłki nożnej kobiet w Tarnobrzegu i zagrzewała do boju młode fanki kopania. „Swoją obecnością tutaj pokazujecie, że futbol to nie tylko domena męska”, mówiła. Ale kopią nie tylko dziewczyny – na Podkarpaciu powstały też drużyny „Mamusiek”, mam, które dopingując córki, nieco im zaczynały na boisku przeszkadzać. Marta Nawrocka starała się nie zawadzać. Relacjonuje Katarzyna Kaczorowska.

Agnieszka Drozd i Rafał KosmalaLeszek Zych/PolitykaAgnieszka Drozd i Rafał Kosmala

WAS dla was

W studiu POLITYKI Juliusz Ćwieluch gości Agnieszkę Drozd i Rafała Kosmala, duet znany jako Warszawski Alarm Smogowy (w skrócie WAS). Ale nie o smogu rozmawiamy, tylko o rowerach, hulajnogach i polskich drogach. Jeden z warszawskich urzędników z wyprawy do Kopenhagi wrócił zniesmaczony i stwierdził, że „nasz chaos jest atrakcyjny”. My uważamy, że jest raczej groźny. W podkaście „Rowery, nie bajki” zastanawiamy się, jak to naprawić i czy obowiązkowe kaski to na pewno dobry kierunek.

Iga ŚwiątekRobert Prange/Getty ImagesIga Świątek

Zwycięstwo jest realne!

Ruszył US Open, ostatni w sezonie turniej Wielkiego Szlema. „Tenisowy świat znów kręci się wokół Igi Świątek”, pisze na polityka.pl Krzysztof Matlak. Polka wygrała Wimbledon i turniej w Cincinnati, w Nowym Jorku rozegrała szalonego miksta i otarła się o tytuł. W najbardziej optymistycznym scenariuszu mogłaby po US Open wrócić na tron. Ale musiałaby wygrać, a liderka rankingu Aryna Sabalenka odpaść w czwartej rundzie. To ona broni tytułu i jest na musiku. Będzie ciekawie.

Polityka 35.2025 (3529) z dnia 26.08.2025; To jeszcze nie koniec; s. 98

Redakcja

