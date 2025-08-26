To jeszcze nie koniec
Trzecia noga Macrona
Polacy dali się nabrać AI. Najpierw Grok (działa przy platformie X) błędnie wskazał reporterkę, która zadała szefowi MON dziwnie brzmiące pytanie („Czy planuje pan konsultacje z KN przed wylotem do USA?”), potem po sieci niosło się zdjęcie europejskich przywódców czekających na spotkanie z Trumpem jak na zbawienie. Wylał się hejt, a wystarczyło się przyjrzeć: Macron ma na grafice więcej nóg, niż należy. Co to mówi o nas i o AI, pisze na polityka.pl Michał Tomasik.
Za pigułki przed sąd
Jarosław Górnicki, pediatra i alergolog, od 2016 r. przepisuje pacjentkom tabletki „dzień po”, które przestały być dostępne bez recepty. Na drzwiach gabinetu objaśnia: „Tak jak można zabezpieczyć się przed wstrząsem po ukłuciu pszczoły, tak samo można zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą”. Resort zdrowia zaczął się Górnickiemu przyglądać i domagać dokumentacji medycznej. Odmówił, więc odpowie przed sądem. Sprawę opisuje Agata Szczerbiak.
Nawrocka i mamuśki
Pierwsza dama pierwszy raz wystąpiła publicznie w nowej roli: w weekend wzięła udział w festiwalu piłki nożnej kobiet w Tarnobrzegu i zagrzewała do boju młode fanki kopania. „Swoją obecnością tutaj pokazujecie, że futbol to nie tylko domena męska”, mówiła. Ale kopią nie tylko dziewczyny – na Podkarpaciu powstały też drużyny „Mamusiek”, mam, które dopingując córki, nieco im zaczynały na boisku przeszkadzać. Marta Nawrocka starała się nie zawadzać. Relacjonuje Katarzyna Kaczorowska.
WAS dla was
W studiu POLITYKI Juliusz Ćwieluch gości Agnieszkę Drozd i Rafała Kosmala, duet znany jako Warszawski Alarm Smogowy (w skrócie WAS). Ale nie o smogu rozmawiamy, tylko o rowerach, hulajnogach i polskich drogach. Jeden z warszawskich urzędników z wyprawy do Kopenhagi wrócił zniesmaczony i stwierdził, że „nasz chaos jest atrakcyjny”. My uważamy, że jest raczej groźny. W podkaście „Rowery, nie bajki” zastanawiamy się, jak to naprawić i czy obowiązkowe kaski to na pewno dobry kierunek.
Zwycięstwo jest realne!
Ruszył US Open, ostatni w sezonie turniej Wielkiego Szlema. „Tenisowy świat znów kręci się wokół Igi Świątek”, pisze na polityka.pl Krzysztof Matlak. Polka wygrała Wimbledon i turniej w Cincinnati, w Nowym Jorku rozegrała szalonego miksta i otarła się o tytuł. W najbardziej optymistycznym scenariuszu mogłaby po US Open wrócić na tron. Ale musiałaby wygrać, a liderka rankingu Aryna Sabalenka odpaść w czwartej rundzie. To ona broni tytułu i jest na musiku. Będzie ciekawie.