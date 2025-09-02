To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Zakazać pokazów? Po katastrofie polskiego F-16 w Radomiu w sieci mnożą się wątpliwości, czy pokazy lotnicze w ogóle należy organizować, skoro mogą być tak groźne. Michał Fiszer, były pilot wojskowy i instruktor, na polityka.pl wyjaśnia, po co nam one. Pokazy, tak jak defilady, to nie tylko widowiska, ale i bezpośrednie spotkania młodych cywilów z wojskiem, konieczne, jeśli chcemy mieć jeszcze ochotników w armii. Zwłaszcza że wróg nie śpi.

Episkopat straszy dzieci Biskupi jeszcze nie złożyli broni, z uporem zniechęcają do zajęć z edukacji zdrowotnej (seksualizacja!) – piszemy na polityka.pl. Uczniowie są na ten przedmiot zapisani automatycznie. Do 25 września mogą ich jeszcze wypisać rodzice. Gotowe formularze podsuwają im parafie, a wtórują im w oburzeniu organizacje pokroju Ordo Iuris, politycy Konfederacji czy były szef MEN Przemysław Czarnek. Z naszych ustaleń wynika, że rodzice, nawet wierzący i praktykujący, nie dają się zastraszyć.

Wróg Trumpa nr 1 Donald Trump chciałby rządzić swobodnie i nie oglądać się na nikogo, ale ma poważną przeszkodę w postaci szefa Rezerwy Federalnej, czyli banku centralnego USA. W podkaście „Portret polityka” Łukasz Wójcik przedstawia Jerome’a Powella, który jedną decyzją może wywołać potężne wahnięcia na giełdzie albo zmienić kurs dolara. I pilnuje inflacji, blokując szalone pomysły. A Trump szuka sztuczek, żeby się go pozbyć. Ale to nie jest opowieść wyłącznie o Ameryce…

Rowery na zakręcie Firma 7Anna to gigant w branży rowerowej. Ale złożyła wniosek o upadłość (o czym POLITYKA informowała jako pierwsza), wywołując spore poruszenie w środowisku. Co się zdarzyło, czy kultowe i nagradzane rowery znikną z rynku i czy całej branży grozi wkrótce zapaść? Tomasz Cybula i Szymon Kobyliński, założyciele 7Anna, zdradzają kulisy w podkaście „Rowery, nie bajki”. Uwaga! Rozmowy rowerowe Juliusza Ćwielucha mają odtąd nowy (osobny i stały) adres na YouTube.

Kogo obchodzi Taylor Swift Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny, przyćmiewając na niekrótką chwilę inne doniosłe wydarzenia na świecie. Parze pogratulowała Iga Świątek, powinszował nawet Trump (Swift poparła w kampanii Kamalę Harris). Zaręczyny Taylor Swift okazały się kulturowym wydarzeniem. Choć są i tacy, którzy pytają: kogo to obchodzi? Odpowiadamy na polityka.pl. Skąd ta powszechna ekscytacja i jak o nas świadczy – pisze Michał R. Wiśniewski.