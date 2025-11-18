To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Klasa czy obciach?

„Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, musi być używane” – mówi w podkaście kulturalnym POLITYKI Paulina Mikuła, językoznawczyni, gościni (tak woli!) Bartka Chacińskiego. Wspólnie przyglądają się wyrazom, które walczą o zwycięstwo w plebiscycie. Co w tym zestawie dziwi, co wraca po latach, co powinno wygrać? W podkaście mowa też o czekającej nas reformie polskiej ortografii. I o tekstach piosenek, w których muszą się zgadzać sylaby.

Elon się wzbogaci

Najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, ma dostać premię o wartości rocznego PKB Polski. Za okrągły bilion dolarów miałby wrócić do zarządzania Teslą, która wpadła w kłopoty (pośrednio również z jego powodu), a w zamian usunąć się w końcu z polityki. Dlaczego to się nie uda, a gdy Musk się wzbogaci, reszta ludzkości znów solidnie za to zapłaci, wyjaśnia Łukasz Wójcik w podkaście „Portret polityka”.