To jeszcze nie koniec
Klasa czy obciach?
„Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, musi być używane” – mówi w podkaście kulturalnym POLITYKI Paulina Mikuła, językoznawczyni, gościni (tak woli!) Bartka Chacińskiego. Wspólnie przyglądają się wyrazom, które walczą o zwycięstwo w plebiscycie. Co w tym zestawie dziwi, co wraca po latach, co powinno wygrać? W podkaście mowa też o czekającej nas reformie polskiej ortografii. I o tekstach piosenek, w których muszą się zgadzać sylaby.
Elon się wzbogaci
Najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, ma dostać premię o wartości rocznego PKB Polski. Za okrągły bilion dolarów miałby wrócić do zarządzania Teslą, która wpadła w kłopoty (pośrednio również z jego powodu), a w zamian usunąć się w końcu z polityki. Dlaczego to się nie uda, a gdy Musk się wzbogaci, reszta ludzkości znów solidnie za to zapłaci, wyjaśnia Łukasz Wójcik w podkaście „Portret polityka”.
Kolarstwo od kuchni
Mateusz „Gajdul” Gajdulewicz jest jednym z najbardziej obiecujących polskich kolarzy. Otarł się o podium w Kigali w tegorocznym wyścigu młodzieżowców (U23), zajął 30. miejsce w Tour de Pologne, ambicje ma duże. Ale nie jest łatwo w Polsce uprawiać kolarstwo zawodowe. „Można dojść do wniosku, że w tej branży wszyscy kręcą lepiej od zawodników. No i lepiej na tym zarabiają” – twierdzi Juliusz Ćwieluch, który gości Gajdulewicza w swoim rowerowym podkaście.
Leder o Marszu Niepodległości
Co łączy nacjonalizm z klasą średnią i rosnącą w siłę prawicą? M.in. o tym w nowym odcinku „Polskiego demo”, podkastu POLITYKI i Fundacji Batorego. W studiu gościmy prof. Andrzeja Ledera, filozofa kultury i lekarza psychiatrę. Wracamy do Marszu Niepodległości, analizujemy, czym dziś jest patriotyzm. „Nie race są dla mnie problemem”, mówi prof. Leder. Co nim jest? O tym w rozmowie. Prowadzą ją Michał Tomasik i Anna Materska-Sosnowska.
Sieci na MEN
W MEN znów zawrzało. Pod koniec października odbyła się inauguracja kampanii „Sieci na dzieci. Stop cyberprzemocy” z udziałem urzędników resortu edukacji i Damiana „Stiflera” Zduńczyka, który został ambasadorem akcji, a budzi kontrowersje (zasłynął m.in. z zamiłowania do imprez, pijaństwa, wulgaryzmów i swobodnego seksu). MEN wypiera się teraz, że miał z kampanią coś wspólnego. „Ale zdjęcia nie kłamią”, pisze na polityka.pl Dariusz Chętkowski.