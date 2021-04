Co te inne Oscary powiedziały nam o amerykańskim kinie?

O tym, co wynika z tegorocznych wskazań oscarowych i kształtu samej ceremonii, dyskutujemy w podkaście kulturalnym „Polityki”.

Wygląda na to, że – przy wszystkich ograniczeniach – ceremonia Oscarowa była wyjątkowo udana. Czy zmieni Hollywood na dłużej? Czy tendencje, które pokazała – choćby różnorodność i otwarcie na świat – zostaną w amerykańskim kinie? A może za rok, gdy pojawią się przesuwane blockbustery, wszystko wróci do przedpandemicznej normy? Co słusznie dostrzegły Nagrody Akademii Filmowej, co przeoczono? W jaki sposób nadrabiać teraz zaległości wobec faktu, że głównych zwycięzców nie pokazano w polskich kinach – i od czego zacząć? Uczestnicy rozmowy – Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Jakub Demiańczuk i Janusz Wróblewski – dzielą się swoimi wskazaniami. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.