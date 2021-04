Oscary rozdane! Triumf „Nomadland” i różnorodności

Film „Nomadland” w reżyserii Chloé Zhao był faworytem stawki i zdobył trzy statuetki. Ale gala w Los Angeles była przede wszystkim manifestem na rzecz czarnoskórych twórców. I nie tylko twórców.

Kamera w Los Angeles podążała za bohaterami tego wieczoru: nominowanymi, zdobywcami Oscarów i twórcami, którzy wręczali statuetki. Sprawdził się efekt planu filmowego, ceremonia była żywsza niż zwykle, bardziej dynamiczna, mniej pompatyczna.

Zgodnie z przewidywaniami to „Nomadland” w reżyserii Chloé Zhao otrzymał Oscara dla najlepszego filmu roku. Zhao, urodzona w Chinach, odebrała też nagrodę za reżyserię. Jest zarazem drugą w historii kobietą z tą statuetką po Kathryn Bigelow („The Hurt Locker. W pułapce wojny”, 2010). Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej otrzymała – także za „Nomadland” – Frances McDormand (to trzeci w jej dorobku). Za statuetkę podziękowała zdawkowo, wcześniej wzywając, by wszystkie filmy zobaczyć na „możliwie wielkim ekranie”. Anthony Hopkins, zdobywca Oscara za pierwszoplanową rolę męską w „Ojcu”, był na gali nieobecny (to jego druga statuetka).

„Nomadland” zebrał co prawda najwięcej Oscarów – w sumie trzy – ale worek statuetek się dla tego filmu nie rozsypał. Nie rozsypał się właściwie dla nikogo. Dwie nagrody odebrali twórcy „Sound of Metal”, przejmującej opowieści o perkusiście, który stopniowo traci słuch. Dźwięk i montaż to pełnoprawni bohaterowie tego filmu i właśnie w tych kategoriach został nagrodzony w Los Angeles. Po dwie statuetki przyznano także filmom „Monk”, „Judasz i Czarny Mesjasz”, „Ojciec” czy animowanemu „Co w duszy gra”. I jeszcze dwie statuetki – za kostiumy i charakteryzację – odebrali twórcy, a właściwie twórczynie filmu „Ma Rainey: Matka bluesa”.

Za najlepszy scenariusz adaptowany została nagrodzona dla odmiany nie Zhao, lecz Emerald Fennell („Obiecująca. Młoda. Kobieta”), także zasłużenie; za scenariusz oryginalny – „Ojciec”, historia 80-latka chorującego na alzheimera. W tej roli wystąpił właśnie Hopkins. Za najlepszy film nieanglojęzyczny akademicy uznali „Na rauszu” w reżyserii Thomasa Vinterberga. Twórca dedykował film córce, która zginęła w wypadku tuż po rozpoczęciu zdjęć.

Z Minneapolis do Los Angeles

Nie w lutym, nie w marcu i nie w Dolby Theatre, tylko w Los Angeles Union Station zostały wręczone tegoroczne nagrody Akademii Filmowej. 93. oscarowa ceremonia – zeszłoroczna miała więcej szczęścia – nie oparła się pandemii. Na miejscu byli więc tylko wręczający i nominowani, a z nimi po jednej osobie towarzyszącej. Wieczór nie miał też gospodarza, co akurat jest normą od 2019 r. Oscary, na odpowiedni dystans, wręczali zdobywcy nagród z lat ubiegłych (i ta formuła znacznie lepiej się sprawdza). Wśród nich i jako pierwsza Regina King, nagrodzona za drugoplanową rolę w „Gdyby ulica Beale umiała mówić”, która nadała ceremonii ton, przypominając o wydarzeniach z Minneapolis i wyroku w sprawie zabójstwa George′a Floyda. „Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, założyłabym cięższe buty i była teraz pewnie gdzie indziej”, mówiła King.

Jej przypominający scenę z filmu pochód z Oscarem w ręku otwierał galę. Steven Soderbergh, reżyser filmowy i zarazem jeden z reżyserów tegorocznej gali, obiecywał wszak niezwykłe kinowe widowisko. Choć obyło się bez tradycyjnego elementu: pokaz mody na czerwonym dywanie był skromniejszy niż zwykle, za to nominowani z zagranicy łączyli się m.in. z Paryża, Londynu czy Seulu (stąd wystąpił zeszłoroczny zwycięzca reżyser Bong Joon-ho). Z technologią trzeba się było pogodzić. I zażegnać może spór między akademikami a platformami streamingowymi. Oscary długo nie dopuszczały do rywalizacji filmów od Netflixa i bliźniaczych serwisów VOD, ale po roku z covidem, gdy kina z konieczności świeciły pustkami, tylko tą drogą dało się dotrzeć do widza. Przemóc musieli się też twórcy, którzy planowali, przesuwali i odwoływali premiery, by w końcu zadebiutować na dużo mniejszym ekranie. „Utrata dominującej pozycji przez wielkie studia filmowe może nie być krótkotrwałą, jednosezonową osobliwością”, pisał w „Polityce” Janusz Wróblewski.