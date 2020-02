„Parasite” najlepszym filmem roku. Te Oscary przejdą do historii

To pierwszy raz w dziejach Oscarów, gdy za najlepszy obraz roku zostaje uznany film nieanglojęzyczny. Dzieło Koreańczyka Bong Joon-ho otrzymało cztery najważniejsze statuetki wieczoru.

Oscary, uchodzące za najważniejsze nagrody w branży, rozdała Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, a ściśle biorąc – ok. 8 tys. jej członków, którzy zagłosowali na najlepsze tytuły, obsady i walory techniczne dzieł wyświetlanych w 2019 r. Zresztą nie tylko na dużym ekranie. Od paru lat o statuetki walczy też Netflix, dystrybutor nie gorszych filmów sygnowanych największymi nazwiskami, jak Martin Scorsese („Irlandczyk”) czy Noah Baumbach („Historia małżeńska”). W tym roku najwięcej oscarowych nominacji, bo aż 11, zdobył „Joker” Todda Phillipsa, po 10 – „Pewnego razu... w Hollywood”, „Irlandczyk” oraz „1917”. W przewadze było więc kino tradycyjne.

„Parasite” zwycięzcą oscarowej nocy

Ale liczba nominacji nie zawsze przekłada się na liczbę statuetek i tegoroczne rozstrzygnięcia dobrze to pokazały. Filmy „Joker” i „Pewnego razu... w Hollywood” poprzestały na dwóch wyróżnieniach, „1917” na trzech, ale głównie technicznych, a „Irlandczyk” okazał się największym przegranym – nie dostał nic.

Zdecydowany zwycięzca wieczoru był jeden, i to też rzadka sytuacja. „Parasite” w reżyserii Koreańczyka Bong Joon-ho jest objawieniem, regularnie nagradzanym na najważniejszych branżowych festiwalach. O precedensie można mówić i dlatego, że pierwszy raz Oscara za najlepszy film otrzymuje obraz nieanglojęzyczny. Reżyser Bong Joon-ho cieszył się, że inni wielcy twórcy wiedzą już, kim jest i co robi. Dziękował Quentinowi Tarantino, że dostrzegł go dawno temu. „Wspieram kierunek, w którym podąża Akademia” – mówił. Samego Oscara chciał ciąć, by obdzielić nim współnominowanych za reżyserię.

Twórcy „Parasite” odebrali łącznie cztery statuetki, i to najważniejsze. Zwrócili się też do koreańskiej publiczności, krytycznej i motywującej do pracy.

Powitana entuzjastycznie Jane Fonda, która wręczyła Oscara dla najlepszego filmu, trafiła w sedno: „Najważniejsze to uświadamiać. Dziś sobie przypomnieliśmy, że filmy mogą wywrzeć duży wpływ i na jednostki, i na całe społeczeństwa”. Właśnie takie zadanie spełnia „Parasite”, opowieść o walce klas, które wzajemnie się nie rozumieją, opowiedziana bezpretensjonalnie, z mądrym humorem.

