Od Mikołajka do Miyazakiego. Czyli jak spędzić kulturalne ferie

Familijne propozycje do oglądania, słuchania i czytania na kulturalne – i zapewne jednak stacjonarne – ferie zimowe. Dla dzieci młodszych i starszych.

4 lutego premiera „Skarbu Mikołajka”, kilka innych familijnych nowości jeszcze można w kinach zobaczyć, a do posłuchania w Storytelu i Audiotece cały pakiet audiobooków. Dziś o tym, czy nowy tata Mikołajka jest równie zabawny co ten poprzedni. A także o tym, że Edyta Jungowska jest Pippi Pończoszanką, a Ralph Kaminski – Małym Księciem. I jeszcze o tym, że wszyscy rodzice wcześniej czy później spotkają się w centrach kultury japońskiej, a tendencje płynące z Dalekiego Wschodu już teraz mocno wpływają na to, co robią producenci filmów i seriali w Europie.

Zastanawiamy się wreszcie, czy da się familijnie oglądać „Dom” na Netfliksie – ten nowy „Dom”, Kafkowską fantazję w trzech odcinkach, animowaną psychologiczną opowieść grozy, a nie serial w reż. Jana Łomnickiego i produkcji TVP. Rozmawiają Aneta Kyzioł, Justyna Sobolewska i Bartek Chaciński.